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- 24 Kas 2020 - 16:42 G: 24 Kas 2020 - 16:55

Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile fenomen haline gelen Eda Ece sevenlerini şaşırttı. Ünlü oyuncunun asıl mesleğini öğrenen hayranları inanamadı. 2011 yılından beri ekranlarda olan güzel oyuncunun asıl mesleği ve aldığı eğitime şaşıran sevenleri ünlü oyunu hakkındaki tüm ayrıntıları araştırmaya başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi! Bugüne kadar birçok televizyon yapımında yer alan ve şimdilerde rol aldığı Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ününe ün katan Eda Ece’nin eğitimi ve ünlü olma hikayesi şaşkınlık yarattı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nü bitiren Eda Ece, sonrasında yüksek lisans başlamış ve Sanat Tarihi alanında dersler almaya başlamıştır.

Sanat Tarihi üzerine eğitimine devam ederken bir galeride çalışmaya başlayan Eda Ece aynı zamanda okulun tiyatro kulübüne de üyedir. O dönem sahneye koydukları bir oyun ile keşfedilen oyuncu sonrasında televizyon dizilerinde rol almaya başlamış ve sinema filmlerinde de oynamıştır.

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24 Kas 2020 - 16:42 - Magazin

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