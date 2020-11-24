Yasak Elma’nın Yıldızı Eda Ece’nin Gerçek Mesleğini Duyanlar 'Yok Artık' Dedi! Bugüne kadar birçok televizyon yapımında yer alan ve şimdilerde rol aldığı Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile ününe ün katan Eda Ece’nin eğitimi ve ünlü olma hikayesi şaşkınlık yarattı. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nü bitiren Eda Ece, sonrasında yüksek lisans başlamış ve Sanat Tarihi alanında dersler almaya başlamıştır.

Sanat Tarihi üzerine eğitimine devam ederken bir galeride çalışmaya başlayan Eda Ece aynı zamanda okulun tiyatro kulübüne de üyedir. O dönem sahneye koydukları bir oyun ile keşfedilen oyuncu sonrasında televizyon dizilerinde rol almaya başlamış ve sinema filmlerinde de oynamıştır.



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