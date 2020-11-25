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- 25 Kas 2020 - 10:38 G: 25 Kas 2020 - 10:56

Ankara Yenimahalle’nin öğretmenlerine 24 Kasım konseri

Yenimahalle Belediyesi, ilçenin dört bir yanında belediye bünyesinde eğitim hizmeti sunan öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen “Akustik Günler” Konserinde bir araya getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak düzenlenen Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası Akustik Günler Konserinde, Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), Destek Eğitim Merkezleri, kreşler ve gündüz bakımevleri, spor merkezleri ve yüzme havuzlarında eğitim veren öğretmenler keyifli bir konser akşamı yaşadı.

Dinleyicilerin hoşça vakit geçirdiği konser akşamında, Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Tolga Kaya, Coşkun Koyuncu ve Pırılay Pekpak Türk Müziği’nin efsane isimleri Barış Manço, Cem Karaca ve Sezen Aksu’nun sevilen şarkılarını Yenimahalle’nin öğretmenleri için seslendirdi.

Öğretmenlerimiz çağdaş Türkiye’nin mimarlarıdır”

Pandemi süreci nedeniyle öğretmenlerin çok zor şartlar altında eğitim hizmeti vermeye çalıştığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Dünyayı ve ülkemizi sarsan corona virüs salgını nedeniyle birçok hizmetin aksadığı bir dönemde en önemli yük öğretmelerin üzerine binmiş durumdadır. Öğretmenlerimiz çağdaş Türkiye’nin mimarlarıdır Öğretmenlere sahip çıkmak her yöneticinin görevidir. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bu yana eğitimi her zaman ilk sıraya koyduk ve eğitim için yapılacak yatırıma öncelik verdik. Bu düşünceyle çalışmaya, Baş Öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu zor şartlarda çocuklarımızı daha iyi yetiştirmek için büyük bir gayret gösteren eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” dedi.

25 Kas 2020 - 10:38 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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