Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 25 Kasım 2020

Dün, en düşük 7,8533 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 8,0062'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9480'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 9,4660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6320'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1905 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.