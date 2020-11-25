Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 25 Kasım 2020
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,95 seviyesinde işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,8533 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 8,0062'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9480'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 9,4660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6320'den satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1905 seviyelerinde bulunuyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.