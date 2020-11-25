Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Kas 2020 - 10:40 G: 25 Kas 2020 - 10:41

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 25 Kasım 2020

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,95 seviyesinde işlem görüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dün, en düşük 7,8533 en yüksek 8,0416 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 8,0062'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 7,9480'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 9,4660'tan, sterlin/TL de yüzde 0,7 değer kaybıyla 10,6320'den satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 92,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1905 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu kaydetti.

25 Kas 2020 - 10:40 AA İstanbul- Ekonomi

# DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 23 Kasım 2020 mask
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 23 Kasım 2020
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 19 Kasım 2020 mask
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 19 Kasım 2020
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 17 Kasım 2020 mask
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 17 Kasım 2020
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 16 Kasım 2020 mask
Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar ve euroda son durum... 16 Kasım 2020
Dolar ve euro düşüşe geçti! Piyasalar sakinleşiyor... 12 Kasım 2020 mask
Dolar ve euro düşüşe geçti! Piyasalar sakinleşiyor... 12 Kasım 2020
9 Kasım dolar euro ne kadar, kaç TL? Dolar ve euro düşecek mi? mask
9 Kasım dolar euro ne kadar, kaç TL? Dolar ve euro düşecek mi?
Dolar güne yükselişle başladı! İşte piyasada son durum... 6 Kasım 2020 mask
Dolar güne yükselişle başladı! İşte piyasada son durum... 6 Kasım 2020
Dolar bir rekor daha kırdı! Durdurulamıyor... İşte piyasada son durum - 5 Kasım 2020 mask
Dolar bir rekor daha kırdı! Durdurulamıyor... İşte piyasada son durum - 5 Kasım 2020
Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdüyor! - 2 Kasım 2020 mask
Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdüyor! - 2 Kasım 2020
Dolar bir rekor daha kırdı! Durdurulamıyor.... İşte piyasada son durum - 28 Ekim 2020 mask
Dolar bir rekor daha kırdı! Durdurulamıyor.... İşte piyasada son durum - 28 Ekim 2020
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Yenimahalle’nin öğretmenlerine 24 Kasım konseri mask
Ankara Yenimahalle’nin öğretmenlerine 24 Kasım konseri
Ankara'da Öğretmen Başkana Öğretmenler Günü’nde Sürpriz Kutlama mask
Ankara'da Öğretmen Başkana Öğretmenler Günü’nde Sürpriz Kutlama
Migros Teknoloji Mağazalarına Resti Çekti! iPhone 11 Telefonunu Tam Tamına 5.999 Liraya Satacak! Telefon Almak İsteyenler Acele Etsin… mask
Migros Teknoloji Mağazalarına Resti Çekti! iPhone 11 Telefonunu Tam Tamına 5.999 Liraya Satacak! Telefon Almak İsteyenler Acele Etsin…
Irak Milli Basketbol Takımı Ankara Etimesgut'ta turnuvaya katıldı mask
Irak Milli Basketbol Takımı Ankara Etimesgut'ta turnuvaya katıldı
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 25 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 25 Kasım 2020
Başkan Altınok: ''Öğrencilerimizi mağdur etmiyoruz'' mask
Başkan Altınok: ''Öğrencilerimizi mağdur etmiyoruz''

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL