Ankara Barosu Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Barosu Adresi ve Telefon Numarası...
Türk hukukunun en önemli temsilcileri arasında sayılan Ankara Barosu, İstanbul Barosu’ndan sonra Türkiye’deki en büyük barodur. Kuruluşu çok eskilere dayanan Ankara Barosu hukuki niteliği açısından çok önemli bir noktada durmaktadır. Ankara Barosu bünyesinde 27 kurul ve 10 merkez şube ile hizmet sağlamaktadır.
Ankara Barosu Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Barosu Adresi ve Telefon Numarası... Ankara Barosu’nun kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde dernek olarak kurulduğu bilinen baro o tarihten bu yana hizmet vermeye devam etmektedir. Baronun 1920’li yıllarda hizmet vermeye başladığı tahmin edilmektedir. Resmi kaynaklarda 1924 tarihinden önceki yöneticisinin Salih Sırrı olduğu bilinmektedir.
Türk hukuku için çok önemli bir noktada duran Ankara Barosu’na bugüne kadar birçok kişi başkanlık etmiştir. Ankara Barosu’nun şuan başkanı Metin Feyzioğlu’dur. Adalet sisteminin önemli bir parçası olan Ankara Barosu’nun nerede olduğu ve nasıl gidilebileceği gibi ayrıtılar ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.