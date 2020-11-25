Ankara Barosu Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Barosu Adresi ve Telefon Numarası... Ankara Barosu’nun kuruluşu çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde dernek olarak kurulduğu bilinen baro o tarihten bu yana hizmet vermeye devam etmektedir. Baronun 1920’li yıllarda hizmet vermeye başladığı tahmin edilmektedir. Resmi kaynaklarda 1924 tarihinden önceki yöneticisinin Salih Sırrı olduğu bilinmektedir.

Türk hukuku için çok önemli bir noktada duran Ankara Barosu’na bugüne kadar birçok kişi başkanlık etmiştir. Ankara Barosu’nun şuan başkanı Metin Feyzioğlu’dur. Adalet sisteminin önemli bir parçası olan Ankara Barosu’nun nerede olduğu ve nasıl gidilebileceği gibi ayrıtılar ise vatandaşlar tarafından merak edilmektedir.



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