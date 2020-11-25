Ankaraspor, Akhisarspor hazırlıklarına başladı
Başkent ekibi, Akhisarspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig’in 11. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde yapılan haftanın ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.
Başkent ekibinde önceki gün oynanan kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı.
Koordinasyon ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunuldu. Haftanın ilk antrenmanı minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan oyunla son buldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.