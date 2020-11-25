Ankaraspor, Akhisarspor hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Cumartesi günü deplasmanda Akhisarspor’la karşılaşacak olan başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde yapılan haftanın ilk antrenmanı 1 saat 10 dakika sürdü.

Başkent ekibinde önceki gün oynanan kupa maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusuyla antrenmanı tamamlarken diğer oyuncular ise ısınma koşusuyla çalışmalara başladı.

Koordinasyon ağırlıklı çalışmayla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda çeşitli pas organizasyonlarında bulunuldu. Haftanın ilk antrenmanı minyatür kalelerden kurulu dar alanda oynanan oyunla son buldu.