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- 25 Kas 2020 - 15:22 G: 25 Kas 2020 - 15:33

Palu Ailesi Ortalığı Yine Karıştırdı! Enişte Tuncer Ustael’den Şok İddia! Milyonların Ağzı Açık Kaldı…

Palu ailesinde öyle bir gelişme meydana geldi ki, yıllar önce bomba etkisi yaratan bu olay yeniden gündeme geldi. Palu ailesi, Havva Palu'nun kızı Meryem ve torunu Melike Tahnal'ın 11 yıl önce ortadan kaybolması sonucu Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunması sonucu ortaya çıktı. Günler süren yayınların ardından kan donduran olaylar bir bir gün yüzüne çıkmıştı ve suçlular canlı yayında gözaltına alınmıştı. Gelen bir son dakika haberine göre ise o isim yeniden hakim karşısına çıktı.

Elif Duman
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Palu Ailesi Ortalığı Yine Karıştırdı! Enişte Tuncer Ustael’den Şok İddia! Milyonların Ağzı Açık Kaldı… Kocaeli'de 12 yıl önce kaybolan Meryem Tahnal ve kızı Melike Tahnal için Müge Anlı'ya başvuran Palu ailesi hakkında soruşturma kararı çıkmıştı. Başlayan soruşturma sonrasında Palu ailesinden 5 kişi ceza almış ve milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen davanın kararı, bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi doğrultusunda usul hatası sebebiyle bozuldu. Palu ailesinin 6 üyesi tekrar hakim karşısına çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 12 yıl önce Meryem Tahnal'ın kaybolmasından ötürü soruşturma başlatıldı. Anne ve kıza ulaşılamayınca kapatılan dosya yeniden 2019 yılında gündeme geldi. Tekrar başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Havva Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Dava 13 Şubat'ta görülen son duruşmada, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu olan 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arası değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi.

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25 Kas 2020 - 15:22 - Gündem

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