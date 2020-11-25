Ankara Keçiören’de vatandaşların hafriyatları ücretsiz alınıyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için verdiğimiz hafriyat toplama hizmetimizi vatandaşlarımız büyük memnuniyetle karşılıyor.” dedi.

MOLOZLAR ANINDA ORTADAN KALDIRIYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatı üzerine başlatılan hafriyat alma hizmeti ile vatandaşların ev tadilatları sonucu ortaya çıkan molozlar talep sahibi vatandaşın kapısının önünden iş makineleri aracılığıyla alınıyor. Torbalara konularak dışarıya çıkarılan hafriyatların araç ve yaya trafiğini etkilemeyecek şekilde yol kenarına bırakılması konusunda ise büyük hassasiyet gösteriliyor. Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de telefonla iletişime geçen vatandaşların adresine giderek molozları anında ortadan kaldırıyor.

BAŞKAN ALTINOK: HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ

Kent estetiğini sağlamak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek için başlatılan hafriyat toplama hizmetini vatandaşların büyük memnuniyetle karşıladığını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in her köşesini cennet haline getireceğimize söz verdik. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana cadde ve sokaklarımızı temiz ve estetik hale getirmek için çalışıyoruz. Keçiören sürekli gelişiyor, yapıları ile güzelleşiyor. Sunduğumuz her hizmeti titizlikle hayata geçiriyor ve vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmak için hizmet çeşitliliğimizi artırıyoruz.” ifadelerini kullandı.