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- 25 Kas 2020 - 16:22 G: 25 Kas 2020 - 16:32

İlk Yerli Aşı Tetanos-Difteri Nedir? Türk İlaç Nerede?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye’nin ilk yerli aşı denemesinin başarı ile sonuçlandığını açıkladı. 2015 yılında çalışmalarına başlanan projenin 5 yıl içinde sonuca vardığının açıklandığı yazılı metinde, Fahrettin Koca yerlileşme çalışmalarının devam edeceğini de açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlk Yerli Aşı Tetanos-Difteri Nedir? Türk İlaç Nerede? Türkiye’de Avrupa standartların yerli aşı üretmek için 2015 yılında harekete geçilmişti. Türk İlaç tarafından yürütülen proje tamamlanmış oldu. Sağlık Bakanlığı’nın onayını alan aşı çalışması ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklama yayınladı. Fahrettin Koca uluslararası standartlarda hazırlana ilk yerli aşının kullanıma hazır olduğu müjdesini yazılı açıklama ile verdi.

Türkiye’de üretilen Tetanos-Difteri aşısı ile ilgili ayrıntılar ise merak edildi. Aşının yapılma amacından, sürecine, özelliklerine kadar birçok ayrıntı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

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25 Kas 2020 - 16:22 Ankara- Sağlık

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