En Ucuz Samsung Galaxy A51 128GB Prizma Cep Telefonu Nereden Alınır? Samsung Galaxy A51 128GB Prizma Fiyatı ve Özellikleri…

Samsung’un çok konuşulan modelleri arasında olan Galaxy A51 telefonu kullanıcılarına sunulduktan sonra büyük beğeni topladı. 48 MP arka kamerası ile dikkatleri üzerine çeken Galaxy 51 modeli, Exynos 9611 işlemcisi ile büyüleyici kullanım sağlıyor. Samsung A51 telefonunun fiyatı merak ediliyor. İşte haberin tüm detayları…

Yeni modelleri ile gündemden düşmeyen Samsung, en çok tutulan Galaxy 51 modelini uzun zaman önce duyurmuştu. Dış tasarımı ve işlemcisi dikkatleri üzerine çekmişti. Yeni modelde 4 ve 6 GB ram seçenekleri bulunuyor. 128 GB’a kadar depolama alanı ile birlikte Exynos 9611 işlemcisi büyük ilgi topladı.

6,5 inç ekran boyutuna sahip Samsung Galaxy A51 cep telefonu, ön ekranda küçük bir nokta şeklindeki 32 MP çözünürlüklü kamera barındırıyor. Telefonun arka tarafında 4 adet farklı kameralar yer alıyor. Ana kamerası 48 MP, ultra geniş açılı kamerası 12 MP, makro lens ve derin lens sensörü için de 5’er MP kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A51 ilk çıktığı günde yaklaşık olarak 2.030 TL ve vergiler ile satışa sunulmuştu. Dünya genelinde en çok satılan telefon modellerinden birisi olan Galaxy A51, çıktığı günden bu yana birçok kişinin beğenisini kazandı. Android telefonların arasında özellikleri açısından en uygun telefon olarak biliniyor.

Açıklamalarda Samsung Galaxy A51 modeli için çok büyük yatırımların yapıldığı ve dünya genelinde milyonlarca müşteri ile buluşturulduğu söyleniliyor. Son günlerde telefon almak için araştırmalara giren müşteriler bu modelin özellikleri ve fiyatını kıyaslayarak en uygun telefon modeli olabileceğini dile getirdi.

Samsung Galaxy A51 modeli için Türkiye’de satış fiyatı 3.299 TL olarak satışa sunuluyor. 128 GB seçenekli fiyatı bakımından son derece uygun olan bu modelin stokları neredeyse tükenecek. Salgın ile mücadelede birçok teknolojik alete gelen zamlar herkesi şoka uğrattı. Fakat Samsung’dan gelen açıklamalar doğrultusunda vatandaşların yanında olacağını belirtti.

Türkiye’de 3.299 TL’den başlayan fiyatlar ile satışa sunulan Samsung Galaxy A51 modeli, farklı depolama seçenekleri ile müşterilerinin karşısına çıktı. A51 modeline olan ilgi diğer telefonlara göre büyük derecede artmış durumda. Hem fiyat hem de özellik açısından rakiplerini geride bırakmayı başarmış.

Samsung Galaxy A51 128GB Prizma Fiyatı ve Özellikleri…