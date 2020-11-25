Ankara İlini Uzmanlar Çok Ciddi Bir Şekilde Uyarıyor! Tedbirlere Uymayan Koronavirüs Hastası Olabilir! Toplam Vaka Sayısı Açıklandı… İşte O Tehlikedeki İlçeler!

Koronavirüs kapsamında açıklanan veriler günden güne artış göstermeye devam ediyor.

Ankara’da her gün uzmanlar tarafından tedbirlere uyulması konusunda birçok uyarı yapılıyor. Alışverişte, yemek yerken veya bir buluşma esnasında farkında olmadan yapacağınız tedbirsizlik sizi de zorlu bir sürecin içerisine sürükleyebilir. Bu doğrultuda yapılması gereken tek şey tedbiri elden bırakmamak ve önemli bir işiniz olmadığı sürece evden çıkmamak.