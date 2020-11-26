Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini mağlup etti
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Amasya 1957 Suluova Hentbol Takımı ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 28-23 mağlup etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Amasya 1957 Suluova Hentbol Takımı ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 28-23 mağlup etti. Maçta Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken, Yeşil-Beyazlılar Erkekler 1 Lig’inde çıktığı 6 maçın 5’ini kazanarak 2. sıraya yükseldi. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı’nın, lider Tokat Gençlik Spor Kulübü ile sadece averaj farkı bulunuyor.
Liderliğe odaklandık
Lig maçlarında bugüne kadar sadece bir fire verdiklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Başantrenörü Cengiz Özenci, “Galibiyet serimizi devam ettirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Takım olarak hedefimize odaklanmış durumdayız. Elde edilen galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.
26 Kas 2020 - 12:24 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.