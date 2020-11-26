Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini mağlup etti

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu’nda Amasya 1957 Suluova Hentbol Takımı ile karşılaşan Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı rakibini 28-23 mağlup etti. Maçta Osman Zeki Tepekurdu en skorer oyuncu olurken, Yeşil-Beyazlılar Erkekler 1 Lig’inde çıktığı 6 maçın 5’ini kazanarak 2. sıraya yükseldi. Yeni Mamak GSK Hentbol Takımı’nın, lider Tokat Gençlik Spor Kulübü ile sadece averaj farkı bulunuyor.

Liderliğe odaklandık

Lig maçlarında bugüne kadar sadece bir fire verdiklerini ifade eden Yeni Mamak GSK Başantrenörü Cengiz Özenci, “Galibiyet serimizi devam ettirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyoruz. Takım olarak hedefimize odaklanmış durumdayız. Elde edilen galibiyetten dolayı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.