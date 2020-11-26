Ekin Mert Daymaz Kimdir? Ekin Mert Daymaz Kaç Yaşında? Instagram Adresi Ne? Hollanda doğumlu olan yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz, katıldığı Best Model yarışında 3. Olarak oyunculuk kariyerine ilk adımını Not Defteri dizisinde attı. Sevilen oyuncu en iyi çıkışını Çilek Kokusu dizisiyle yaptı. Demet Özdemir ve Yusuf Çim’in başrolünde olan dizide yer aldı. Daha sonra 2016 yılında ekranlara gelen Hayat Sevince Güzel isimli dizide Savaş karakteri ile ekranlara geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Ağlama Anne dizisinde Mert karakteri ile gündem olan Ekin Mert Daymaz, Gençliğim Eyvah, Ağlama Anne, Çilek Kokusu ve Not Defteri adlı dizilerde yer almıştır. Arif Usta’nın oğlu olarak ekranlara gelen Gençliğim Eyvah dizisindeki Ahmet, çok büyük kazançlar elde etmek istiyor. Büyük aşkı olan Azra ile birlikte hikâyeyi daha da güzelleştirir.



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