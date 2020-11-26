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- 26 Kas 2020 - 12:47 G: 26 Kas 2020 - 12:58

Kış Uykusu Nedir? Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar Hangileridir?

Kış uykusu dendiğinden akla ilk gelen hayvanlar ayılar olur. Ancak ayılar kış uykusuna yatmazlar. Ayıların kış aylarında vücut sıcaklıkları düşmez ve kolayca uyanabilirler ancak gerçek kış uykusu bu şekilde gerçekleşmez. Ayılar kış uykusuna yatmamakla beraber kış uykusuna yatan kuşlar ve çeşitli omurgasız hayvanlar bulunmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kış Uykusu Nedir? Kış Uykusuna Yatan Hayvanlar Hangileridir? Kış uykusu hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak gerçekleşen bir uyuşukluk halidir. Hayvanlar kötüleşen hava şartlarından ve yiyecek bulamama sıkıntısından dolayı kış aylarının belli döneminde aralıksız olarak uyurlar. Kış uykusunun gerçek olup olmadığını anlamak için birçok farklı etmenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kış döneminde uzun süre uyuyan her hayvanın kış uykusuna yattığı söylenemez.

Gerçek Kış Uykusu Nasıl Olur?

Gerçek kış uykusu hayvanların vücut sıcaklığının düşmesi ve yiyecek sıkıntısı yaşamaları sebebi ile kendilerini korumak ve hayatta kalmak için yattıkları uykudur. Ancak kış uykusuna yatan her hayvan uyanamayabilir.

Kış uykusuna yatan hayvanların vücut ısıları düşer, nabızları yavaşlar ve yağ depolarından tüketmeye başlarlar. Oldukça derin olan bu uykuda soluk alıp vermeleri yavaşlayan ve dışkı çıkarma işlemini durduran bu hayvanların rahatsız edilmemesi son derece önemlidir. Kış uykusu sırasında doğal olmayan şekillerde rahatsız edilen hayvanların bu eylemlerden zarar gördüğü bilinmektedir. Kış uykusuna yatan hayvanlar genellikle belli bir dönemin sonunda uyanmaktadır. Bununla birlikte uyanamayan ve nabzı duran hayvanların olduğu da bilinmektedir.

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26 Kas 2020 - 12:47 - Yaşam

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