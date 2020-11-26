Bir Annenin Günahı Hangi Üniversitede? Nerede Çekiliyor? 22 Kasım Cumartesi akşamı ilk bölümü ile ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi büyük merak uyandırdı. Çarpıcı senaryosu ile ilk bölümden heyecan uyandıran dizi ile ilgili birçok ayrıntı merak ediliyor. Başrollerini Özge Özberk, Mert Yazıcıoğlu, Simay Barlas, Musa Uzunlar ve Emre Kınay’ın paylaştığı Bir Annenin Günahı dizisinde oğlunun hayatını kurtarmak için cinayet işleyen bir annenin yaşadıkları ve oğlunun bu cinayet ile aşkı arasında sıkışıp kalmasını anlatılıyor.

Konusu ile ilgi çeken dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Çok farklı mekanlarda gerçekleştirilen çekimlerin hangi il ve mekanlarda yapıldığı, hangi üniversitenin kullanıldığı izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>