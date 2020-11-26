Ankara’da Koronavirüs Tehlikesi Artmaya Başladı! Günlük Vaka Sayısı Giderek Artmaya Başladı! 3. Dalga Mı Geliyor?
Milyonlarca kişiyi bünyesinde barındıran Ankara ili için binlerce uzman ve Sağlık Bakanı Koca uyarılarda bulunuyor. Her ne kadar bu uyarılara gerekli özeni gösteren kişiler olsa da binlerce kişi Koronavirüs için önlem almakta geç kalıyor ya da salgının ciddiyetinin farkında olmuyor. Merak edilen bir diğer konu ise 3. Dalganın gelip gelemediği oluyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün yapmış olduğu canlı yayınında ise bugünden itibaren testi pozitif çıkan herkesi günlük vaka tablosunda gösterileceğini dile getirmişti. Akşam saatlerinde açıklanacak vaka sayısının ise kaçlara çıktığı merak edilen konulardan biri oluyor. 28 bini aşmış ve 28.351 olmuştu. Fakat hastanede tedavi gren hasta sayısı ise 6 bini aşmıştı ve 6.814 oldu.
Tüm bu vaka sayısı açıklamalarının yanında ise 11 Aralık itibari ile aşı takvimini başlayacağını dile getirmişti. Aşı ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise aşının ücretli olup olmadığı olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konu hakkında ise aşının tüm Türkiye halkına ücretsiz bir şekilde uygulanacağını dile getirmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.