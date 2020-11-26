Ankara’da Koronavirüs Tehlikesi Artmaya Başladı! Günlük Vaka Sayısı Giderek Artmaya Başladı! 3. Dalga Mı Geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün yapmış olduğu canlı yayınında ise bugünden itibaren testi pozitif çıkan herkesi günlük vaka tablosunda gösterileceğini dile getirmişti. Akşam saatlerinde açıklanacak vaka sayısının ise kaçlara çıktığı merak edilen konulardan biri oluyor. 28 bini aşmış ve 28.351 olmuştu. Fakat hastanede tedavi gren hasta sayısı ise 6 bini aşmıştı ve 6.814 oldu.

Tüm bu vaka sayısı açıklamalarının yanında ise 11 Aralık itibari ile aşı takvimini başlayacağını dile getirmişti. Aşı ile ilgili merak edilen bir diğer konu ise aşının ücretli olup olmadığı olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konu hakkında ise aşının tüm Türkiye halkına ücretsiz bir şekilde uygulanacağını dile getirmişti.