Trabzonspor kafilesi Ankara'ya geldi

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya geldi.

Bordo-mavili kafilesinde Ankara'ya şu futbolcular geldi.

"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo."