Trabzonspor kafilesi Ankara'ya geldi
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya geldi.
Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla Ankara'ya geldi.
Bordo-mavili kafilesinde Ankara'ya şu futbolcular geldi.
"Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Edgar Le, Vitor Hugo, Joao Pereira, Serkan Asan, Marlon Xavier, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio Da Silva, Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Safa Kınalı, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Bilal Başakçıoğlu, Anthony Nwakaeme, Fousseni Diabete, Caleb Ekuban, Benik Afobe, Djaniny Semedo."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.