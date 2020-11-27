ŞOK Market İndirimin Kralını Resmen Duyurdu! Evinizi Sadece 50 Liraya Doldurabileceksiniz! Son Bir Gün Kaldı… ŞOK 28 Kasım 2020 aktüel kataloğu ile herkesin dikkatini üzerine çekti. Söz konusu kataloğun ardından herkes ürünleri almak için kesenin ağzını açtı. ŞOK marketler yayınını yaptığı bu katalogla hem uygun fiyatlar hem de kaliteli ürünler sundu. Bu haftanın ürünleri ise çocuklardan gençlere, kadınlardan erkeklere kadar herkesin ilgi odağı oldu. Gelen ürünlerle beraber herkes bayram sevinci yaşadı. ŞOK marketlerin stoklara sunduğu ürünleri Aydın’dan Yozgat’a kadar tüm ŞOK şubelerinde bulabilirsiniz.

Bu haftanın ŞOK 28 Kasım 2020 aktüel kataloğu arasında yer alan ürünler ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Ürünleri merak eden vatandaşlar arama motorlarını talan etti. Sizin merakınızı gidermek adına “Ankara Haber” olarak derin bir araştırma yaptık ve ürünleri sizlere sunduk. Bu haftaki katalogda Powerbank’tan oyuncu kulaklığına, çarşaf takımından yastık kılıfına, çocuk oyuncaklarından hikâye kitaplarına kadar birçok ürün stoklara sunuldu.