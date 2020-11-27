Ankara Keçiören’de sıkı koronavirüs denetimi
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İçişleri Bakanlığı tarafından göderilen "Covid-19 Denetimleri" konulu genelge kapsamında ilçedeki alışveriş merkezlerinde koronavirüs denetimlerinde bulundu.
BAŞKAN ALTINOK: MESAFE KOYMALIYIZ
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut’un da katıldığı denetimlerde görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Denetimlerimiz her gün devam ediyor. Düğün, cenaze, pazar alanları, toplu taşıma gibi alanlarda virüs daha fazla yayılıyor. Buralarda tedbirleri artırdık, gerekirse vatandaşlarımız bu tür özel organizasyonlarını ertelemeli, alışveriş yaparken de daha dikkatli olmalıdır. Mesafe koymakta sıkıntı yaşıyoruz. İşin ciddi olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Hem kendi canımız hem de başkalarının canı için temizlik, maske ve mesafe kurallarına muhakkak uyalım.” dedi.
Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da alışveriş merkezinde bulunan işyerlerinin denetlendiğini ve kuralların uygulanması için sıkı denetim uygulandığını kaydetti.
27 Kas 2020 - 16:05 Ankara/ Keçiören- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.