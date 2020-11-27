Adalet Bakanlığı Milyonlarca Memur Alımı Gerçekleştirecek! Bütün Şartlar Belli Oldu! Hemen Başvurun! 300 erkek ve 100 kadın olmak üzere 400 kişinin kadroya alınacağı Ceza ve Tevkifevleri İdare Memurluğu için başvuru yapacak kişiler hangi şartların sağlanması gerektiğini, başvurunun nereye yapılacağını, başvuru sırasında gerekli olan belgeleri ve sözlü mülakatın ayrıntılarını merak ediyor.

CTE İdare Memurluğu Başvuru Şartları Neler?



18 ile 35 yaş arası kişilerin başvurabileceği Ceza ve Tevfilevleri İdare Memurluğu için aday kişilerin KPPS’den 70 ve üzeri puan almış olması gerekiyor. Türk vatandaşı olan kişilerin başvurabileceği memurluk için başvuru yapacak erkeklerden askerlik görevini tamamlamış olması ya da erteletmiş olması isteniyor. Askerlikle ilgisi bulunan adaylar başvuru yapamayacaklar.