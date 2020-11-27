Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Kas 2020 - 20:25 G: 27 Kas 2020 - 20:26

Türk Eczacıları Birliğinden "gıda takviyesi" uyarısı - Ankara

"Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul etmiyoruz" "Birliğimizin bünyesinde bulunan Novagenix Ar-Ge merkezimizde, eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz"

Türk Eczacıları Birliğinden (TEB) yapılan açıklamada, "Novagenix Ar-Ge merkezimizde, eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgınıyla birlikte vatandaşların, her zaman olduğundan daha fazla kendilerini koruma altına alma çabası gösterdiği ve takviye edici gıdalara, bitkisel ürünlere yöneldiği belirtildi.

Bu durumun anlaşılabilir bir durum olduğu ancak bundan faydalanmak isteyen, bu alanı ticari bir rant sahasına çeviren firmalara tanıklık edildiği aktarıldı. Halk sağlığını önceleyen bir sağlık meslek örgütü olarak ilacın ve ilaç kategorisi içerisinde değerlendirilmesi gereken ürünlerin, üretiminden saklama koşullarına, dağıtımından imhasına olan tüm süreçlerin sağlık profesyonellerinin gözetiminde olması gerektiği vurgulandı.

- "Gıda takviyesi ve vitamin önerebilecek kişiler yalnızca sağlık profesyonelleridir"

Vitamin ve gıda takviyelerinin, bazı ilaçlarla birlikte alındığında etkileşime girebileceğine ve bu durumun kişilerin sağlığını tehlikeye atabileceğine dikkat çekilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Bazı vitamin ve gıda takviyeleri, bazı hastalıklarda ve halihazırda kullanılan ilaçlarla birlikte asla kullanılmamalı. Eczane dışında vatandaşa sunulan, sağlığa ilişkin ürünlerin dağıtımının, saklama koşullarının denetiminin yapılması mümkün değil. Hastanın hastalık kayıtlarına erişebilen, bu doğrultuda doğru gıda takviyesi ve vitamin önerebilecek kişiler yalnızca sağlık profesyonelleridir.

Eczane dışında satılan ürünlerde, hekim ve eczacı danışmanlığı ortadan kalkmaktadır. Bu da beraberinde hatalı kullanımı getirmektedir. 'Bitkisel', 'doğal' gibi masum ve ikna edici ifadelerle piyasaya sürülen ürünlerin yan etkilerinin bulunmadığını düşünmek, bilimsel gerçekliklerle uyuşmamaktadır. Bitkiler, değişik yapıda ve çok sayıda kimyasal madde içermektedir."

Sağlığa ilişkin ürünlerde hekimi ve eczacıyı dışlamaya çalışan adımları asla kabul edilemeyeceğinin belirtildiği açıklamada, "Birliğimizin bünyesinde bulunan Novagenix Ar-Ge merkezimizde, eczane dışında satılan gıda takviyesi, vitamin ürünlerin testini yapmaya başladığımızı, halk sağlığına zarar verecek herhangi bir durumda hukuki yollar dahil olmak üzere mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesine yer verildi.

27 Kas 2020 - 20:25 AA Ankara- Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Jandarma Operasyonu: Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi mask
Ankara'da Jandarma Operasyonu: Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 210 sikke ele geçirildi
Ankara’da Koronavirüs Yokmuş Gibi Davranıldı, Sosyal Mesafe Hiçe Sayıldı! Mağazalar Ağzına Kadar İnsan Doldu! mask
Ankara’da Koronavirüs Yokmuş Gibi Davranıldı, Sosyal Mesafe Hiçe Sayıldı! Mağazalar Ağzına Kadar İnsan Doldu!
Masterchef Türkiye Yarışmasında Gerilim Arttı! Sefa ve Eray Neredeyse Kavga Edecekti! İzleyenler Ekranlarda Donup Kaldı! mask
Masterchef Türkiye Yarışmasında Gerilim Arttı! Sefa ve Eray Neredeyse Kavga Edecekti! İzleyenler Ekranlarda Donup Kaldı!
Bu Hafta Sonu Seçim Olsa Anketi’ Milyonları Şoka Soktu! Vatandaş Resmen Neyi İstediğini Ortaya Koydu! Seçimlerde Her Şey Değişebilir… mask
Bu Hafta Sonu Seçim Olsa Anketi’ Milyonları Şoka Soktu! Vatandaş Resmen Neyi İstediğini Ortaya Koydu! Seçimlerde Her Şey Değişebilir…
TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı mask
TBMM'de 4 siyasi parti Fransa Senatosunun Yukarı Karabağ kararını kınadı
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama mask
Yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL