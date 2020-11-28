Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir asırdır yaşatıyorlar

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Gençali köylüleri, 60 yılda bir temizledikleri su kuyusuna bir kağıda kuyunun temizliğini yapanların isimlerini ve temizlik tarihini yazarak şişe içinde kuyuya bırakma geleneğini üç kuşaktır sürdürüyor.

Yeşilova ilçesindeki Gençali köyü sakinleri, çeşmelerden akan suyun kaynağının bulunduğu kuyuyu temizlemek ve borularını yenilemek istedi. Kuyunun kapağını açan köy sakinleri, özel bir bölmede küçük bir şişe buldu.

Şişenin içinden çıkan kağıtta kuyunun daha önce 1904 ile 1959'da da temizlendiği ve bunu yapanların isimlerinin yazdığı görüldü.Kuyuyu temizleyenler, aynı şekilde içinde isimlerinin ve o günün tarihinin yazdığı kağıdı, önceki notları, 5 lira ve Atatürk rozetinin bulunduğu şişeyi yerine bıraktı.

- Yeni nesil de geleneği sürdürüyor

Su kuyusunun 1959'da temizliğini yapan 86 yaşındaki Mehmet Koçer, AA muhabirine, 61 yıl önce kuyuyu açtıklarında bir şişenin içinde Arapça yazılmış not bulduklarını söyledi.

Kuyuyu temizleyenlerin isimlerinin ve o günün tarihinin yer aldığı kağıdın bulunmasıyla bugünlere uzanan bir geleneğin de başlamış olduğunu anlatan Koçer, o dönem kağıtta ismi yazan 14 kişiden üçünün hayatta olduğunu bildirdi.

Bu geleneğin bir çeşit atalarla konuşmak olduğuna değinen Koçer, "Şimdiki arkadaşlar da kuyunun bakımını yaptıktan sonra aynı bizim gibi şişeye not yazarak yerine bıraktı. Bu bir gelenek olarak sürüp, gidecek. Bir sonraki nesilde orayı açtığında en son temizliğin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığını öğrenecek, duygulanacak." dedi.

- Notları görenler duygulanıyor

Gençali köyü muhtarı Bayram Karagöz de kuyudaki şişeden çıkan tarihi notu gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

Dedelerinin ve babalarının isimlerinin kağıtta yazdığını görünce etkilendiklerini anlatan Karagöz, "Biz de bizden öncekiler gibi gelecek nesillere hem bu şişeyi hem de bu kuyunun suyunu emanet ettik, onlara hatıra bıraktık." diye konuştu.

Su kuyusunun temizliğine katılan Ozan Özdemir de kuyuyu temizledikten sonra şişeyi görünce heyecanlandığını kaydetti.

Ayşenur Karagöz (12) de böyle bir geleneğe şahit olduğu için mutlu olduğun vurgulayarak, "Şişenin bunca yıl burada kaldığını duyunca çok şaşırdım. Babam ve köydeki amcalar burayı temizlediler ve bize miras bıraktılar." ifadesini kullandı.