Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümleri ile izleyenleri büyülemeyi başaran dizinin yeni bölümleri büyük heyecanla bekleniliyor. Ali Vefa’nın son günlerde yaşadığı zorlu hayat mücadelesi ekranlara gelirken yeni bölümleri merakla bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Başlamasının ardından televizyon dizileri arasında büyük ses getiren Mucize Doktor dizisinde final mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Sosyal medyadan birçok hayran tarafından yapılan paylaşımlarda ya dizi final yapacak ya da birkaç oyuncu diziden ayrılacak ifadelerini kullandı. Son bölümleri iyice karmaşaya giderken final yapılacağı düşünülüyor.
Dizinin son bölümlerinde artan hasta vakaları ekibi zor durumda bırakmıştır. Ayrılacak oyuncuların yerine sürpriz isimlerin gelmesi beklenilirken yeni oyuncular dizinin finali olabileceği de tahmin ediliyor. Mucize doktor dizisinde son dönemlerde bomba gibi haber gündeme düştü. Ali Vefa ve Ferman’nın diziden ayrılıp başka bir diziye geçecekleri söyleniliyor.
28 Kas 2020 - 12:13 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.