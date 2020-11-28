Haberler Ankara Haberler Ankara
- 28 Kas 2020 - 12:13 G: 28 Kas 2020 - 12:51

Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Mucize Doktor, her hafta yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümleri ile izleyenleri büyülemeyi başaran dizinin yeni bölümleri büyük heyecanla bekleniliyor. Ali Vefa’nın son günlerde yaşadığı zorlu hayat mücadelesi ekranlara gelirken yeni bölümleri merakla bekleniliyor. İşte haberin tüm detayları…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Başlamasının ardından televizyon dizileri arasında büyük ses getiren Mucize Doktor dizisinde final mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Sosyal medyadan birçok hayran tarafından yapılan paylaşımlarda ya dizi final yapacak ya da birkaç oyuncu diziden ayrılacak ifadelerini kullandı. Son bölümleri iyice karmaşaya giderken final yapılacağı düşünülüyor.

Dizinin son bölümlerinde artan hasta vakaları ekibi zor durumda bırakmıştır. Ayrılacak oyuncuların yerine sürpriz isimlerin gelmesi beklenilirken yeni oyuncular dizinin finali olabileceği de tahmin ediliyor. Mucize doktor dizisinde son dönemlerde bomba gibi haber gündeme düştü. Ali Vefa ve Ferman’nın diziden ayrılıp başka bir diziye geçecekleri söyleniliyor.

28 Kas 2020 - 12:13 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı… mask
Savaşçı Dizisi İpin Ucundan Döndü! Yeni Başrol Belli Oldu, Az Kalsın Yayından Kaldırılıyordu! Tamamen Değişince Ortaya Bu Gerçek Çıktı…
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak! mask
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!
Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Menajerimi Ara 14. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Menajerimi Ara 14. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Menajerimi Ara Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 12. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 13. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 13. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
İbo Show 3. bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 28 Kasım 2020 Tek Parça Youtube İzle! mask
İbo Show 3. bölüm Full Canlı İzle! İbo Show 28 Kasım 2020 Tek Parça Youtube İzle!
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi? mask
Kırmızı Oda’da Büyük Deprem! O Oyuncu da Ayrıldı… Yaprak Dökümü Başladı! “Kırmızı Oda Yayından Kaldırılıyor” İddiaları Ortalığı Karıştırdı! İddialar Gerçek mi?
Sen Çal Kapımı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sen Çal Kapımı Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Annenin Günahı 2. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Bir Annenin Günahı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Annenin Günahı 2. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Bir Annenin Günahı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak! mask
Acun Ilıcalı'nın Bu Projesi Zekasını Gösterdi! Türkiye’de Bu Nitelikte Bir Kişiyi Bile Bırakmadı… Artık Acun Ilıcalı Değil, Paracalı Olacak!
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak! mask
Zuhal Topal ve FOX TV Devri Artık Kapanıyor! Öyle Bir Program Geliyor ki, Herkesin Reyting Konusunda Korkulu Rüyası Olacak!
Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor mask
Çam Dağı güz renkleriyle görsel şölen sunuyor
Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir asırdır yaşatıyorlar mask
Su kuyusuna, şişede not bırakma geleneğini bir asırdır yaşatıyorlar
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda "21 aday gen" keşfedildi mask
Akraba evliliklerine bağlı hastalıklarda "21 aday gen" keşfedildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL