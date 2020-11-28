Mucize Doktor Bu Kez İddialarla Değil, Gerçekten Yayından Kaldırılıyor! Onur Tuna ve Taner Ölmez… Sosyal Medya Çalkalanıyor! Başlamasının ardından televizyon dizileri arasında büyük ses getiren Mucize Doktor dizisinde final mi olacak soruları sorulmaya başlandı. Sosyal medyadan birçok hayran tarafından yapılan paylaşımlarda ya dizi final yapacak ya da birkaç oyuncu diziden ayrılacak ifadelerini kullandı. Son bölümleri iyice karmaşaya giderken final yapılacağı düşünülüyor.

Dizinin son bölümlerinde artan hasta vakaları ekibi zor durumda bırakmıştır. Ayrılacak oyuncuların yerine sürpriz isimlerin gelmesi beklenilirken yeni oyuncular dizinin finali olabileceği de tahmin ediliyor. Mucize doktor dizisinde son dönemlerde bomba gibi haber gündeme düştü. Ali Vefa ve Ferman’nın diziden ayrılıp başka bir diziye geçecekleri söyleniliyor.