Atiye'nin Yıldızı Beren Saat Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Yok Artık'' Diyeceksiniz!
Netflix yapımlarından biri olan Atiye isimli dizide başrol oynayan Beren Saat’in okuduğu bölüm şaşkınlık yarattı. Televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden Beren Saat’in tiyatro bölümü okuduğunu sanan hayranları mezun olduğu bölümü öğrenince şaşkınlık yaşadı. Ünlü oyuncunun eğitim hayatı ve rol aldığı yapımlar merak edildi.
Atiye'nin Yıldızı Beren Saat Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Yok Artık'' Diyeceksiniz! Televizyon dünyasının popüler isimlerinde Beren Saat’in işletme bölümünü bitirdiğini öğrenen hayranları şaşkınlık yaşadı. Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde İşletme okuyan Beren Saat yeteneği ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Her hareketi ile gündem olan oyuncunun İşletme Bölümü mezunu olduğunu öğrenen hayranları ise hayatını ve rol aldığı yapımları merak ediyor.
Beren Saat Kimdir?
1984 yılında Ankara’da doğan Beren Saat, bütün eğitim hayatını Ankara’da geçirdi. Ailesinin ikinci çocuğu olan Saat Ankara Ted Koleji’nde liseye kadar okuduktan sonra Başkent Üniversitesi’ne gitti. Üniversite yıllarında Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılan Saat’in ekran hayatı başlamış oldu.
28 Kas 2020 - 16:08 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.