Atiye'nin Yıldızı Beren Saat Ne Mezunu? Okuduğu Bölümü Görünce “Yok Artık'' Diyeceksiniz! Televizyon dünyasının popüler isimlerinde Beren Saat’in işletme bölümünü bitirdiğini öğrenen hayranları şaşkınlık yaşadı. Ankara’da Başkent Üniversitesi’nde İşletme okuyan Beren Saat yeteneği ve güzelliği ile sık sık adından söz ettiren isimlerden birisi olmaya devam ediyor. Her hareketi ile gündem olan oyuncunun İşletme Bölümü mezunu olduğunu öğrenen hayranları ise hayatını ve rol aldığı yapımları merak ediyor.

Beren Saat Kimdir?



1984 yılında Ankara’da doğan Beren Saat, bütün eğitim hayatını Ankara’da geçirdi. Ailesinin ikinci çocuğu olan Saat Ankara Ted Koleji’nde liseye kadar okuduktan sonra Başkent Üniversitesi’ne gitti. Üniversite yıllarında Türkiye’nin Yıldızları yarışmasına katılan Saat’in ekran hayatı başlamış oldu.