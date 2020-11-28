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- 28 Kas 2020 - 16:45 G: 28 Kas 2020 - 16:55

Göktürk Alfabesini İlk Kim Çözmüştür? Orhun Yazıtlarını İlk Kim Okumuştur?

Göktürk alfabesinin çözülmesi, Orhun Yazıtlarının okunması ile gerçekleşmiştir. Çok eski dönemlere dayanan Orhun Yazıtları, Göktürk ya da Köktürk Yazıtları olarak da bilinmektedir. Göktürk alfabesi ile yazılan bu yazıtların yazılma tarihler M.Ö. 8. yüzyılın başlarına kadar dayanmaktadır.

Elif Duman
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Tarih çalışmaları açısından son derece önemli olan bu yazıtların, okunması ise 1889 yılında gerçekleşmiştir. Yazılar okunduktan sonra Kül Tigin ve Bilge Kağan tarafından yazıldığı anlaşılan Orhun Yazıtları Göktürk alfabesinin öğrenilmesini sağlamıştır. İkini Göktürk Kağanlığı’na ait olduğu bilinen bu yazıtlar tarihsel ve kültürel açıdan çok önemlidir. Yazıtları ilk okuyan kişinin kim olduğu ise merak edilmektedir. Rastgele bulunan bu yazıtlar ve ilk okuyan kişi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

Göktürk Alfabesi İlk Ne Zaman Bulunmuştur?

M.Ö. 8. yüzyılın başlarında yazılığı bilinen Orhun Yazıtlarının bulunması Yenisey Yazıtlarının bulunmasından sonra gerçekleşmiştir. Bilindiği gibi Yenisey Yazıtları da Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. Rus Çarı Birinci Petro’nun emri ile Sibirya bitki örtüsünü incelemekle görevlendirilen bitki bilimcisi Messerschmidt ve İsviçreli tutsak subay Strahlenberg 1721 yılında çıktıkları yolculukta Yenisey Vadisi’nde Yenisey Yazıtlarından birini keşfetmiştir.

28 Kas 2020 - 16:45 - Yaşam

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