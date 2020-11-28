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- 28 Kas 2020 - 21:58 G: 28 Kas 2020 - 21:59

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Novi Pazar'da "Türkçe bilim sınıfı" açtı

Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'in yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Pursaklar, Sincan ve Mamak belediyelerinin temsilcileri ile Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac katıldı.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile yapılan protokol gereği, Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde bulunan Stevan Nemanja İlköğretim Okulunda "Türkçe bilim sınıfı" açtı.

Sınıfın açılışı dolayısıyla Novi Pazar Kültür Merkezinde düzenlenen programa, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer'in yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, Pursaklar, Sincan ve Mamak belediyelerinin temsilcileri ile Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bisevac katıldı.

Yılmazer, programda yaptığı konuşmada, "Türkçe bilim sınıfı" projesini, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

AK Parti olarak Sırbistan'ın herhangi bir köşesinde yeni projelere imza atmak istediklerini aktaran Yılmazer, "Türkçe bilim sınıfını Novi Pazarlı gençlere armağan ediyoruz. Balkanlarda yaşayan halkla birlikte bir gelecek inşa etmek istiyoruz." dedi.

Türk halkının, bu topraklarda yaşayan milletlerle ortak değerlere sahip olduğunu anımsatan Yılmazer, Türkiye ile Sırbistan arasındaki iş birliğinin, Balkanların istikrar ve gelişimine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Yımazer, YEE'nin de ikili ilişkilerin gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Novi Pazar Belediye Başkanı Bisevac da bilim sınıfının, bilhassa bilişim teknolojileri konusunda yetenekli gençler için çok değerli bir armağan olduğunu ifade etti.

Projenin, Sırbistan ile Türkiye arasındaki iş birliğinin bir neticesi olarak ortaya çıktığını belirten Bisevac, "Novi Pazar'a, eğitim, sağlık, spor, altyapı ve daha nice alanda yardım eli uzatan Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Okul Müdürü Edin Dugopoljac ise dört günde hazırlanan sınıf sayesinde, öğrencilerin ihtiyaçları olan tüm malzemelere ulaşabilecekleri ve gerekli eğitimi alabilecekleri bir ortam oluşturulduğunu söyledi.

28 Kas 2020 - 21:58 AA - Siyaset

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