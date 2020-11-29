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- 29 Kas 2020 - 14:16 G: 29 Kas 2020 - 14:22

Keçiören Ev Kiraları 2021 – Ankara Keçiören’de Ev Kiraları Ne Kadar?

Türkiye'nin başkenti Ankara'da çok sayıda kişi Keçiören ev kiraları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Keçiören ev kiraları 2021 yılında ne kadar? Keçiören ev kiraları 2021 araştırması yapan kişiler için Haberlerankara.com olarak özel bir liste hazırladık. İşte mahalle mahalle Keçiören ev kiraları...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da yıldızı parlayan ilçeler arasında ilk sıralarda gelen Keçiören, ev kiraları açısından en çok araştırılan bölgelerden birisi. Keçiören'de düşük bütçeli - yüksek bütçeli farketmeden her bütçeye uygun kiralık ev bulmak mümkün. Kiralık ev araştırması yapan kişilerin, mahalle mahalle araştırma yapması en doğrusu olacaktır. Çünkü 500 - 600 TL'lik ev olduğu gibi 5.000 - 6.000 TL'lik ev de bulunabiliyor. Peki Keçiören ev kiraları 2021 yılında ne kadar? Ankara'da Keçiören'de ev kiraları ne kadar? İşte tüm detaylar...

Keçiören ev kiraları 2021 yılında çok hızlı bir şekilde değişim gösterecek gibi duruyor. Çünkü 2020 yılının Mart ayı itibarıyla sürekli yükseliş meydana geldi. Önceden 300 TL'ye kadar ev bulmanın mümkün olduğu Keçiören'de şuanda 600 TL'den daha uyguna bulmak neredeyse mümkün değil. 

Keçiören Ev Kiraları 2021 Yılında Ne Kadar Oldu?

Ankara'da Keçiören ev kiraları 2021 yılında ne kadar oldu? Sorusunu soran vatandaşlar için geniş kapsamlı bir rehber hazırladık. Keçiören ev kiralarına bakıldığında Türkiye'nin her bölgesinde olduğu gibi burada da evin alanı, konumu, oda sayısı, ısınma şekli vs. diğer detaylara göre değişimler meydana gelmektedir. Keçiören ev kiraları Ankara'da en uygun bulunabilecek kira oranlarını sunmaktadır. İşte kiralar!

Keçiören'de Ev Kiraları Ne Kadar?

1+1 Ev Kiraları – 1+1 ev kiraları ortalama olarak 65 - 80 metrekare üzerinden 600 – 1.200 TL aralığında değişiyor.
2+1 Ev Kiraları – 2+1 ev kiraları ortalama olarak 80- 95 metrekare üzerinden 600 – 3.000 TL aralığında değişiyor.
3+1 Ev Kiraları – 3+1 ev kiraları ortalama olarak 80 - 115 metrekare üzerinden 600 – 3.100 TL aralığında değişiyor.
4+1 Ev Kiraları – 4+1 ev kiraları ortalama olarak +110 metrekare üzerinden 1.000 - 6.000 TL aralığında değişiyor.

29 Kas 2020 - 14:16 Ankara- Yaşam

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