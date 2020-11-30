Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini mağlup etti

Ligde oynadığı son 3 maçın 2'sini kazanan Yeşil-Beyazlılar ligde 8. sıraya yükseldi. Diante Levan Watkins 20 sayı, 1 ribaund, 7 asist, Özgür Şahin 10 sayı (3/4 üçlük), 5 ribaund, 2 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı (4/8 üçlük), 5 ribaund, 6 asist, Anthony Lee 22 sayı, 10 ribaund ile Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nda öne çıkan isimler oldu. Maçı tribünden izleyen Mamak Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ercan Kınacı ve As Başkanı Ramazan Koçak sporcuları yalnız bırakmadı.

Üstünlük hiç el değiştirmedi

İlk periyoda baskılı oyunu ile başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 6.dakikada farkı çift hanelere çıkardı. İç ve dış atışlardaki başarısını çeyreğin sonuna kadar devam ettiren Yeşil-Beyazlılar bu periyodu 24-13 önde bitirdi. İkinci çeyreğe 7-2 ile seri ile başlayan Yeşil-Beyazlılar farkı 16 sayıya (31-15) çıkardı.

Konuk ekip skor bulup oyuna tutunmaya çalışsa da Yeşil-Beyazlılar soyunma odasına 44-37’lik farkla gitti. Üçüncü çeyreğe 10-2 ile seri ile etkili bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 3. dakikada 15 sayılık fark yakaladı.Yeşil-Beyazlılar son periyoda 60-48 önde girdi. Son çeyrekte konuk ekip etkili oyunu ile farkı tek hanelere indirmeyi başardı. Rakibinin etkili oyununa cevap vermekte gecikmeyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan 85-71 galip ayrıldı.