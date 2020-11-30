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- 30 Kas 2020 - 09:54 G: 30 Kas 2020 - 10:06

Ankara Mamak sokaklarında koronavirüs temizliği devam ediyor

Küresel bir tehdit olan koronavirüse karşı geçtiğimiz Mart ayından itibaren başlattığı temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sokaklara taşıyan Mamak Belediyesi, cadde, sokak ve çöp konteynerlerini deterjanlı sularla yıkıyor, ilaçlıyor bir yandan da cami, çocuk oyun parklarını da dezenfekte ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüsüne karşı alınan önlemleri kat kat artıran Mamak Belediyesi, dezenfekte işlemlerini vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda da sürdürüyor. Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından cadde ve sokaklar deterjanlı sularla yıkanarak, dezenfekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında çöp konteynerlerinin de önce içi ve dışı yıkanıyor,  ardından da virüs ve bakterilere karşı ilaçlama işlemleri yapılıyor. Cadde ve sokakları deterjanlı sularla yıkayarak, hemşehrilerine mis gibi kokan bir Mamak’ta yaşama imkanı sunan Mamak Belediyesi, gece gündüz demeden çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Mamak’a toz konmuyor

Ekipler, çocuk oyun parklarında da ilaçlama ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Parklardaki banklardan zemine, çocuk oyun ekipmanlarından spor aletlerine kadar her şey dezenfekte ediliyor. Hummalı bir şekilde çalışan ekipler, koronavirüsüne karşı camilerde de çalışmalarını sürdürüyor. Cami içleri temizleniyor, şadırvan bölümleri de deterjanlı sularla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlattıkları önleyici tedbirlerin büyük bir titizlikle devam ettiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Güzel Mamak’ımıza toz kondurmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getirmek için temiz tutmalıyız. Yaşam alanlarımızı koruyup gelecek nesillere güzel kentler bırakmalıyız. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Mamak için çalışıyoruz” dedi.

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www.mamak.bel.tre-mail: mamak@mamakbasin.com

          TEL : 0312 550 71 97  FAKS : 0312 550 73 85 

30 Kas 2020 - 09:54 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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