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- 30 Kas 2020 - 10:24 G: 30 Kas 2020 - 10:36

Ankara Keçiören’de Süs Havuzlu Otopark için geri sayım başladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen 400 araçlık kapalı otoparkı hizmete açmak için geri sayımın başladığını belirtti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Altınok, “Kalaba Kent Meydanı’na inşa ettiğimiz otoparkımız, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Otoparkımızın üstünde bulunan süs havuzundaki ses ve ışık gösterileri ile hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacağız. Otoparkımız, uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla, önemli bir rant noktasına kamu yararı gözetilerek inşa edilen bir eserdir.” dedi.

Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait olan 400 araçlık kapalı otoparkın Kalaba Kent Meydanı’ndaki trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacağını da söyleyen Altınok, otoparka ilişkin teknik detayları şu şekilde aktardı:

OTOPARKTA TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ

“Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan otoparkımızın üzerinde yer alacak olan süs havuzu, ses ve ışık gösterileriyle hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 68 metrekarelik yapı alanına sahip olan otoparkımız 3 katlı olup, 400 araçlık kapasiteye sahip. Engellilerimiz için 14 araçlık yer ayırdığımız otoparkımız Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğumu hafifletecek. Elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkımızın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, elektrikli araç şarj ünitesi ve su deposu gibi alanlar da yer alacak.”

30 Kas 2020 - 10:24 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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