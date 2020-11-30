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- 30 Kas 2020 - 13:28 G: 30 Kas 2020 - 13:57

Ankara’da A101 30 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 30 Kasım 2020 Kataloğu

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen marketler zinciri A101 aktüel ürün günleri ile müşteri kitlesini genişletmeye devam ediyor. Ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasının yanı sıra düzenlediği aktüel ürün günleri ile de dikkat çeken A101 en sevilen süper marketlerden biri olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara’da A101 30 Kasım Aktüel Ürünler Hangileri? Hangi Mağazada Hangi Ürün Satılıyor? İşte A101 Aktüel 30 Kasım 2020 Kataloğu A101 marketler zinciri binlerce çeşit ürün ve marka ile Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden olmaya devam ediyor. Uygun fiyat politikası ile gelir seviyesi düşük olan vatandaşları kaliteli ürünlerle buluşturan A101 üstün kaliteli ürünleri ve marka seçenekleri ile her kesimden vatandaşa hizmet sunmaya devam ediyor.

İhtiyaca yönelik geniş ürün seçenekleri ile her gün daha çok müşteri çekmeyi başaran A101 marketler zinciri haftanın her günü yoğun çalışma saatlerine sahip. Normal günlerde de yüksek talep gören A101 marketlerinin yoğunluğu aktüel ürün günlerinde ise artmaya devam ediyor. A101 kaliteli ve çeşitli ürünlerinde sunduğu indirimlerle ve getirdiği yeni ürünler ile vatandaşlara fırsatlar sunmaya devam ediyor. Marketler zincirinin ihtiyaca yönelik binlerce ürünü raflarına yerleştirdiği aktüel ürün günleri ilgi ile takip ediliyor.

30 Kas 2020 - 13:28 - Aktüel Ürünler

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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