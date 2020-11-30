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- 30 Kas 2020 - 14:05 G: 30 Kas 2020 - 14:13

Çarkıfelek Başvuru Formu 2021! Çarkıfelek Nasıl Katılırım?

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile popüler hale gelen Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Renkli yarışmacıların katıldığı Çarkıfelek yarışmasında birçok ödül kazanma ve bol eğlence yeni katılımcıları bekliyor. Yeniden ekrana gelmeye başladığı günden beri ilgi ile takip edilen yarışma programının özellikle bayram  ve tatil zamanlarında ekrana gelen bölümleri ilgi ile takip ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çarkıfelek Başvuru Formu 2021! Çarkıfelek Nasıl Katılırım? Bir dönemin fenomen yarışması Çarkıfelek yeni sunucusu Onur Büyüktopçu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunumu ile popülerleşen Çarkıfelek yarışmacısı Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile de seyirciden büyük beğeni topluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bir yandan eğlence dolu bölümleri seyrederken diğer yandan yarışmaya nasıl katılabileceklerinin yollarını arıyor.

Birçok ödül kazanma fırsatı ve eğlence dolu saatler vadeden yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler nasıl  başvuru formuna ulaşabileceklerinin ve nasıl yarışmacı olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışması Çarkıfelek’e başvuru yapmak için gereken şartlar ve başvuru seçenekleri ile ilgili ayrıntılar ise haberimizde.

30 Kas 2020 - 14:05 - Dizi Haberleri

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