Çarkıfelek Başvuru Formu 2021! Çarkıfelek Nasıl Katılırım?
Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil ile popüler hale gelen Çarkıfelek yarışması yeni sunucusu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Renkli yarışmacıların katıldığı Çarkıfelek yarışmasında birçok ödül kazanma ve bol eğlence yeni katılımcıları bekliyor. Yeniden ekrana gelmeye başladığı günden beri ilgi ile takip edilen yarışma programının özellikle bayram ve tatil zamanlarında ekrana gelen bölümleri ilgi ile takip ediliyor.
Çarkıfelek Başvuru Formu 2021! Çarkıfelek Nasıl Katılırım? Bir dönemin fenomen yarışması Çarkıfelek yeni sunucusu Onur Büyüktopçu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunumu ile popülerleşen Çarkıfelek yarışmacısı Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile de seyirciden büyük beğeni topluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bir yandan eğlence dolu bölümleri seyrederken diğer yandan yarışmaya nasıl katılabileceklerinin yollarını arıyor.
Birçok ödül kazanma fırsatı ve eğlence dolu saatler vadeden yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler nasıl başvuru formuna ulaşabileceklerinin ve nasıl yarışmacı olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışması Çarkıfelek’e başvuru yapmak için gereken şartlar ve başvuru seçenekleri ile ilgili ayrıntılar ise haberimizde.
30 Kas 2020 - 14:05 - Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.