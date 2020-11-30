Çarkıfelek Başvuru Formu 2021! Çarkıfelek Nasıl Katılırım? Bir dönemin fenomen yarışması Çarkıfelek yeni sunucusu Onur Büyüktopçu ile Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sunumu ile popülerleşen Çarkıfelek yarışmacısı Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile de seyirciden büyük beğeni topluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri bir yandan eğlence dolu bölümleri seyrederken diğer yandan yarışmaya nasıl katılabileceklerinin yollarını arıyor.

Birçok ödül kazanma fırsatı ve eğlence dolu saatler vadeden yarışmaya katılmak isteyen izleyiciler nasıl başvuru formuna ulaşabileceklerinin ve nasıl yarışmacı olabileceklerini araştırmaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının ilgi ile takip edilen yarışması Çarkıfelek’e başvuru yapmak için gereken şartlar ve başvuru seçenekleri ile ilgili ayrıntılar ise haberimizde.