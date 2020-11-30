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- 30 Kas 2020 - 14:17 G: 30 Kas 2020 - 14:30

Vali Mi Belediye Başkanı Mı Daha Güçlü? Vali ile Belediye Başkanı Görevleri…

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunana yerel yönetim kurumları ve yetkilileri arasındaki hiyerarşik düzlem merak konusu olmaya devam ediyor. Covid-19 sürecinde yetki ve görevleri ile sürekli gündeme gelen vali ve belediye başkanları arasındaki görev farklıkları ve hangisinin daha yetkili olduğu tartışılmaya devam ediyor. Vatandaşlar vali ve belediye başkanlarının sorumluluk alanlarını, hangisinin daha yetkili olduğunu, hiyerarşik olarak kimin daha güçlü olduğunu meral ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Vali Mi Belediye Başkanı Mı Daha Güçlü? Vali ile Belediye Başkanı Görevleri… İl ve belediyelerde farklı sorumlulukları olan vali ve belediye başkanlarının görev alanları ve tanımları farklıdır. Devlet ve kamu düzeni için çalışan vali ve belediye başkanlarının farklı görev, sorumluluk ve yetkileri bulunmaktadır.

Valinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanarak göreve gelen valiler belediye başkanlarına göre hiyerarşik olarak daha yukarı da yer alırlar. Valilerin sorumluluk alanları ve yetkileri de daha geniştir. İl yönetiminde görevli olan valilerin kamu düzeninden güvenliğe, özel gün ve bayramlardaki sorumluluklarında ildeki eğitimin kurumlarına kadar birçok görev çeşidi bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile göreve getirilen valiler kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan kural ve yasakların sağlanması ve hükümet emirlerinin yerine getirilmesi için görev yaparlar. Valiler hükümetin kararlarını yerine getirmekle sorumlu olmakla beraber il bazında kendileri de çeşitli alanlarda hüküm verme yetkisine sahiptirler. Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli bir yeri olan yerel yönetimde karar mekanizmalarından biri de valilerdir. Bununla birlikte valiler illerdeki her türlü konu, kurum ve olaya karşı hem sorumlu hem de yetkilidir. İl teşkilatının düzenlenmesini ve denetlemesini sağlayan kişidir. Valiler il içindeki bütün kurumların en yetkili kişisidir. Güvenlik kurumlarından eğitim kurumlarına bütün devlet memurlarının il bazındaki amiri olan valiler birçok sorumluluğa sahiptir.

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30 Kas 2020 - 14:17 - Siyaset

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