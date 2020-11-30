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- 30 Kas 2020 - 15:58 G: 30 Kas 2020 - 15:59

Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Abdullah Zahit'in kullandığı 48 GG 667 plakalı otomobille Nazım Çiçek yönetimindeki 07 SL 377 plakalı kamyonet, Antalya-Korkuteli kara yolunun Söğütçük mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan Medet Zahit hayatını kaybetti, sürücülerle otomobildeki Yoncagül Zahit ile Ömür Alkaya yaralandı.

Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

30 Kas 2020 - 15:58 AA Antalya- Asayiş

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