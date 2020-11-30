Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Abdullah Zahit'in kullandığı 48 GG 667 plakalı otomobille Nazım Çiçek yönetimindeki 07 SL 377 plakalı kamyonet, Antalya-Korkuteli kara yolunun Söğütçük mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan Medet Zahit hayatını kaybetti, sürücülerle otomobildeki Yoncagül Zahit ile Ömür Alkaya yaralandı.
Sağlık ekiplerince Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.