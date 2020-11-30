Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Kas 2020 - 15:59 G: 30 Kas 2020 - 16:02

Ankara Çankaya karla mücadeleye hazır 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Çankayalıların hayatını aksatmadan bir kış geçirmelerini sağlayacağız. Karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. Geçtiğimiz 6 buçuk yılda ortaya koyduğumuz performansı yine sergileyeceğiz”  

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çankaya Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Kış aylarında vatandaşların sorun yaşamaması için 214 personel ve nitelikli 38 araçla hizmet verecek.  

Çankaya Belediyesi, vatandaşların kış aylarını sorunsuz geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Karla mücadelede bu yıl 214 personel ve 38 araç Çankaya sokaklarında görev yapacak. 

Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 124 mahallede bıçaklı kar küreme araçları, ünimoglar, tuz serpme araçları, solüsyon araçları ve kritik noktalara konulacak tuz varilleri ile bu kışı da karla mücadele konusunda sorunsuz atlatacak. 

Çankaya Belediyesi, karla mücadelede 10 ünimog, 7 bıçaklı kamyon, 2 bıçaklı kamyonet solüsyon aracı, 2 bıçaklı kamyonet el ekibi,4 greyder, 2 bıçaklı kepçe, 2 loder tuz hangarı yükleme aracı, tuz hangarında 2 forklift, 7 kamyonet el ekibi ile çalışmalarını sürdürecek.  Çankaya Belediyesi, gündüz eksi 4, gece ise eksi 9’lara ulaşan hava koşullarının neden olduğu buzlanmayı önlemek için 6 bin 500 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanacak.

GECE TUZLAMA GÜNDÜZ BUZ SOLÜSYONU 

Karla mücadeleyi bu sene de sorunsuz atlatmak için tüm birimleriyle hazır olan Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde 214 personel ve 38 araçla karla mücadele çalışmasını yürütecek. Buzlanmaya karşı yolları temizleyecek olan ekipler, gündüz saatlerinde merdiven ve kaldırımlarda solüsyonla buz çözme çalışması yapacak. Belediye, Çankaya’ya bağlanan ve mahalleye dönüşen köylerde de, köy yolları ve köy içi sokaklarında çalışmalarını sürdürecek.

KAR YAĞMADAN SAHADAYIZ 

Karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen şöyle konuştu:

“Kar yağdığında vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, hayatın aksamaması için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Araç gereçlerimizin eksiklerini giderdik. Çankaya’nın karla mücadele planlamasını da yaptık. Çalışmalarımızı Çankaya’nın belli noktalarını izleyebildiğimiz karla mücadele merkezimizden yürüteceğiz. Kar yağdıktan sonra değil, öncesinde sahadayız. Çankayalıların hayatını aksatmadan bir kış geçirmelerini sağlayacağız. Karla mücadele ekiplerimiz görevlerinin başında olacak. Geçtiğimiz 6 buçuk yılda ortaya koyduğumuz performansı yine sergileyeceğiz. Gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” 

30 Kas 2020 - 15:59 Ankara/ Çankaya- Belediyeler

# ANKARA BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Sincan’da sıkı koronavirüs denetimi mask
Ankara Sincan’da sıkı koronavirüs denetimi
Ankara Mamak Belediyesi personeline sağlık muayenesi mask
Ankara Mamak Belediyesi personeline sağlık muayenesi
Matbaacılar Sitesi’nin su sorunu çözüldü, 3 bin kişi rahat nefes aldı mask
Matbaacılar Sitesi’nin su sorunu çözüldü, 3 bin kişi rahat nefes aldı
Ankara Sincan baharı rengarenk karşılamaya hazırlanıyor mask
Ankara Sincan baharı rengarenk karşılamaya hazırlanıyor
Ankara Pursaklar Belediyesi, yeni bir projeye imza attı mask
Ankara Pursaklar Belediyesi, yeni bir projeye imza attı
Ankara Yenimahalle kara kışa hazır mask
Ankara Yenimahalle kara kışa hazır
Ankara Keçiören’de Süs Havuzlu Otopark için geri sayım başladı mask
Ankara Keçiören’de Süs Havuzlu Otopark için geri sayım başladı
Ankara İtfaiyesi’nden baca temizliği uyarısı mask
Ankara İtfaiyesi’nden baca temizliği uyarısı
Ankara Mamak sokaklarında koronavirüs temizliği devam ediyor mask
Ankara Mamak sokaklarında koronavirüs temizliği devam ediyor
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini mağlup etti mask
Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini mağlup etti
# ÇANKAYA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Öveçler Çankaya EÇvi‘nde çalışmalar sürüyor  mask
Öveçler Çankaya EÇvi‘nde çalışmalar sürüyor 
Ankara Çankaya Belediyesi'nden pandemi desteği mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden pandemi desteği
Pekmez, sağlığına kavuştu! Artık ev sahibi... mask
Pekmez, sağlığına kavuştu! Artık ev sahibi...
Ankara Çankaya'da yatırımlar hız kesmiyor! mask
Ankara Çankaya'da yatırımlar hız kesmiyor!
Ankara Çankaya’da mazgal, rögar ve bataklık alanlar ilaçlanıyor mask
Ankara Çankaya’da mazgal, rögar ve bataklık alanlar ilaçlanıyor
Ankara Çankaya Belediyesi'nden koronavirüs denetimi   mask
Ankara Çankaya Belediyesi'nden koronavirüs denetimi  
Ankara'daki belediyelerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık  mask
Ankara'daki belediyelerden kadına yönelik şiddete karşı farkındalık 
Ankara Çankaya’da YouTube üzerinden kurs zamanı  mask
Ankara Çankaya’da YouTube üzerinden kurs zamanı 
Ankara Çankaya Belediyesi öğretmenlerin yanında  mask
Ankara Çankaya Belediyesi öğretmenlerin yanında 
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar başladı  mask
Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar başladı 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Çankaya karla mücadeleye hazır  mask
Ankara Çankaya karla mücadeleye hazır 
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı mask
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Ankaraspor, Menemen Spor maçına hazır mask
Ankaraspor, Menemen Spor maçına hazır
Zahide Yetiş Neden Yok? 30 Kasım Zahide Yetiş Final Mi Yaptı? mask
Zahide Yetiş Neden Yok? 30 Kasım Zahide Yetiş Final Mi Yaptı?
Alev Alev Dizisinin Güzeli Hazar Ergüçlü Nereli? Hazar Ergüçlü’ün Nereli Olduğunu Öğrenenler Şaşırıp Kaldılar! İşte Güzel Oyuncunun Memleketi… mask
Alev Alev Dizisinin Güzeli Hazar Ergüçlü Nereli? Hazar Ergüçlü’ün Nereli Olduğunu Öğrenenler Şaşırıp Kaldılar! İşte Güzel Oyuncunun Memleketi…
Uğur Yılmaz Deniz Ne Paylaştı? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz Diskalifiye Mi Oldu? mask
Uğur Yılmaz Deniz Ne Paylaştı? MasterChef Uğur Yılmaz Deniz Diskalifiye Mi Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL