Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor?
Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu kabine toplantısının ardından milyonlarca kişi merakla yasakların tam olarak ne zaman başladığını araştırmaya başladı. Bizlerde Haberler Ankara olarak merak edilen sorular olan “Kısıtlamalar ne zaman başlıyor?” sorusuna cevap niteliğinde bir haber hazırladık. Haberimiz üzerinden yeni Koronavirüs tedbirlerini öğrenebilirsiniz ve gerekli tüm bilgileri edilebilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalarda ise yeni tedbirlerin getirildiği duyuruldu. Yeni tedbirler kapsamında ise Salı gününden başlayarak hafta içi 21.00 ile 05.00 kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Yasağa uymayan kişiler ise en kısa sürede tespit edilecek ve gerekli ceza işlemi uygulanacak. Bunun yanında ise hafta sonu yasağı artık tekrardan gündemde. Hafta sonu sadece özel koşulları olan kişiler dışarı çıkabilecek.
Tüm bunların yanında ise HES kodu olmayan kimse Alışveriş merkezlerine giriş ya da çıkış yapamayacak. Her AVM girişinde HES kodu sorgusu yapılacak. 50 kişiden fazla kişi çalıştıran iş yerlerine ise gerekli denetimler sık sık yapılacak. Önlemlere uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara cezai işlemler ve yaptırımlar uygulanacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.