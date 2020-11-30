Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamalarda ise yeni tedbirlerin getirildiği duyuruldu. Yeni tedbirler kapsamında ise Salı gününden başlayarak hafta içi 21.00 ile 05.00 kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Yasağa uymayan kişiler ise en kısa sürede tespit edilecek ve gerekli ceza işlemi uygulanacak. Bunun yanında ise hafta sonu yasağı artık tekrardan gündemde. Hafta sonu sadece özel koşulları olan kişiler dışarı çıkabilecek.

Tüm bunların yanında ise HES kodu olmayan kimse Alışveriş merkezlerine giriş ya da çıkış yapamayacak. Her AVM girişinde HES kodu sorgusu yapılacak. 50 kişiden fazla kişi çalıştıran iş yerlerine ise gerekli denetimler sık sık yapılacak. Önlemlere uymayan iş yerlerine ve vatandaşlara cezai işlemler ve yaptırımlar uygulanacak.