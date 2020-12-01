Yiğiner'den Ankaragüçlülere 'Sabırlı olun, takımınızı koşulsuz destekleyin' çağrısı

Taraftara takıma destek olma çağrısında bulunan Yiğiner'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Ankaragücü camiası, içinde bulunduğumuz süreç hepinizin malumu. Bu dönemde herhangi bir aracı olmadan düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle üzülerek belirtmek isterim ki sportif başarı olarak Ankaragücü’müz zor bir dönemden geçiyor ve tabii ki beklentilerde karşılanmayınca ne yaparsanız yapın her şey boşa gidiyor. Art arda kaybedilen puanlar sizler gibi beni de derinden üzüyor ama bu pes etmek anlamına gelmemeli. Unutmayın, biz 'Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Ankaragücüyüz'. İşte tamda bu noktada hepimize önemli görevler düşüyor ve inanıyorum ki alınacak puanlarla camiamızın üzerindeki kara bulutlar dağılacak ve işte o zaman İmalat-ı Harbiye ruhu yeniden canlanacak.

Eski Başkanınız ve bir ağabeyiniz, Ankaragüçlü kardeşiniz olarak sizlere şunu ifade etmek isterim: Ankaragücü Spor Kulübü, Türk futboluna birçok yönden büyük katkıları olmuş, büyük bir camiadır. Haliyle hedefler ve beklentiler de yüksek oluyor. Sabırlı olmalıyız. Bu zorlu dönemin atlatılacağına ve güzel günlerin geleceğine olan inancınızı yüksek tutun. Lütfen, Ankaragücü’müzü koşulsuz ve şartsız destekleyin. Unutmayın, Mevlana'nın da dediği gibi; 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var.' Sevgiyle ve sağlıkla kalın."