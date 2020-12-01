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- 01 Ara 2020 - 11:30 G: 01 Ara 2020 - 11:41

Ankara Yenimahalle’de yeşile yatırım sürüyor

Pandemi sürecini fırsata çevirerek ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarına hız veren Yenimahalle Belediyesi, yeşile ve doğaya yatırım yapmayı sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İlçenin dört bir yanına yaptığı yatırımlarla Yenimahalle’ye yüzlerce yeşil alan ve orman alanı kazandıran Yenimahalle Belediyesi, 2018 yılın da hayatını kaybeden dünyaca ünlü peyzaj mimarı Prof. Dr. Yalçın Memlük anısına hatıra ormanı oluşturdu.

10 dönüm alana 550 çam fidanı

Turgut Özal Mahallesinde düzenlenen Prof. Dr. Yalçın Memlük Hatıra Ormanı ağaç dikme törenine Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, merhum Yalçın Memlük’ün ailesi ve yakınları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Fidan dikme töreni öncesinde mahalle sakinlerine seslenen Yaşar “Pandemi süreci hepimize doğanın, yeşilin ve tabiatın önemini bir kez daha hatırlattı. Havaya, suya, toprağa ve doğaya sahip çıkmalıyız. İlçemizde 2009 yılından bu güne kadar ağaçlandırma ve yeşil alan konusunda yüzlerce çalışmanın altına imza attık. Yeşil alan ve orman alanının çoğaltılması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. 10 dönüm alan üzerine konumlanan hatıra ormanımıza 550 adet çam fidanı dikiyoruz. Doğaya ve çevreye katkı yapmış ve onlarca çalışmanın mimarı olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Yalçın Memlük’ün adını ilçemizde yaşatacağız. Toplum olarak artık ağacın ve yeşilin önemini anlamalı ve doğayı korumak için mücadele etmeliyiz” dedi.

Ünlü peyzaj mimarı Yenimahalle’de anılacak

Memlük ailesini temsilen konuşan Tarımsal Gelişme Eğitim ve Sosyal Dayanışma Vakfı Başkanı Sami Doğan “Yalçın Memlük, Türkiye’nin peyzaj mimarlığı konusunda en önemli kalemlerinden birisiydi. Yalçın hoca, çevre düzenleme ve peyzaj mimarlığı konusunda Demet Cemre Parkı, Eskişehir Porsuk Çayı ve Sazova Kültür Parkı, Aksaray Ulu Irmak gibi onlarca projenin altında imzası olan bir bilim insanıydı. Bana göre vefa en önemli insani görevdir. Hocamızın adına hatıra ormanının oluşturulmasını sağlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

01 Ara 2020 - 11:30 Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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