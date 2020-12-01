Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Ara 2020 - 11:33 G: 01 Ara 2020 - 11:34

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 44 milyonu aştı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 44 milyon 27 bin 478 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 889 bin 585, ABD'de 8 milyon 223 bin 391, Brezilya'da 5 milyon 601 bin 804 ve Rusya'da 1 milyon 863 bin 467 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 257 bin 227'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 210 bin 489'a ulaştı.

Türkiye'de 30 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 404 bin 727 kişi sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde halen tedavi altında 18 milyon 136 bin 276 kişi bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelindeki vaka sayısı 63 milyon 638 bin 696'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 1 milyon 474 bin 942 kişi hayatını kaybetti.

01 Ara 2020 - 11:33 AA Ankara- Sağlık

# ANKARA CORONAVİRÜS HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020
Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor? mask
Kısıtlamalar Ne Zaman Başlıyor?
Kabine Toplantısında Yeni Tedbirler Alındı! Recep Tayyip Erdoğan Tüm Yeni Kısıtlamaları Halka Duyurdu! İşte Tüm Yeni Tedbirler… mask
Kabine Toplantısında Yeni Tedbirler Alındı! Recep Tayyip Erdoğan Tüm Yeni Kısıtlamaları Halka Duyurdu! İşte Tüm Yeni Tedbirler…
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir? mask
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020
Ankara’da Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alınmaya Başladı! Artık Eski Ankara’dan Eser Kalmayacak! Sağlık Bakanı Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Herkes Şok Oldu! mask
Ankara’da Yeni Koronavirüs Tedbirleri Alınmaya Başladı! Artık Eski Ankara’dan Eser Kalmayacak! Sağlık Bakanı Öyle Açıklamalar Yaptı Ki, Herkes Şok Oldu!
Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Bugün Saat Kaçta Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamasını Ne Zaman Yapacak? İşte Tarih… mask
Kabine Toplantısı Ne Zaman Yapılacak? Bugün Saat Kaçta Yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamasını Ne Zaman Yapacak? İşte Tarih…
Hafta sonu marketler açık mı? Ankara'da Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne? Haftasonu hangi yerler açık? mask
Hafta sonu marketler açık mı? Ankara'da Marketlerin açılış ve kapanış saatleri ne? Haftasonu hangi yerler açık?
Misafir almak yasak mı? Ankara'da Misafirliğe gitmek yasak mı? Hafta sonu misafir gelebilir mi? Misafirlik cezası ne kadar? mask
Misafir almak yasak mı? Ankara'da Misafirliğe gitmek yasak mı? Hafta sonu misafir gelebilir mi? Misafirlik cezası ne kadar?
Keçiören Ev Kiraları 2021 – Ankara Keçiören’de Ev Kiraları Ne Kadar? mask
Keçiören Ev Kiraları 2021 – Ankara Keçiören’de Ev Kiraları Ne Kadar?
# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 1 Aralık 2020
Göz Kapak Düşüklüğünü Önemseyin! mask
Göz Kapak Düşüklüğünü Önemseyin!
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir? mask
Koronavirüste Çok Büyük Tehlike! Sitokin Milyonların Ölümüne Neden Oluyor! Sitokin Fırtınası Nedir?
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 30 Kasım 2020
Tıpta sanal gerçeklik eğitimi Türkiye'de mask
Tıpta sanal gerçeklik eğitimi Türkiye'de
Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi ile nasıl güzelleşiriz? mask
Kök hücre tedavisi nedir? Kök hücre tedavisi ile nasıl güzelleşiriz?
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti mask
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 63 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı 18 milyonu geçti
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı mask
Kovid-19 salgını zatürre kaynaklı ölümleri artırdı
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 29 Kasım 2020 mask
Koronavirüste son durum! Dünya genelinde vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? 29 Kasım 2020
Ankara’da Koronavirüste Flaş Yenilik! Koronavirüste İlk Kez Ortaya Çıktı, Görenler Dondu Kaldı... mask
Ankara’da Koronavirüste Flaş Yenilik! Koronavirüste İlk Kez Ortaya Çıktı, Görenler Dondu Kaldı...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti mask
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 44 milyonu geçti
Ankara Yenimahalle’de yeşile yatırım sürüyor mask
Ankara Yenimahalle’de yeşile yatırım sürüyor
Yiğiner'den Ankaragüçlülere 'Sabırlı olun, takımınızı koşulsuz destekleyin' çağrısı mask
Yiğiner'den Ankaragüçlülere 'Sabırlı olun, takımınızı koşulsuz destekleyin' çağrısı
Ankara Mamak Belediye personeli halkın emrinde mask
Ankara Mamak Belediye personeli halkın emrinde
Ankara Keçiören’in mesire alanlarında kış temizliği mask
Ankara Keçiören’in mesire alanlarında kış temizliği
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL mask
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL