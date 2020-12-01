Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi kılavuz çizgi makinesini üretti

Başkent’te yerli üretimin gelişmesine katkıda bulunacak projeleri destekleyen Büyükşehir Belediyesi son dönemde yerli üretime katkı sağlayacak örnek çalışmalara da imza atıyor.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran kılavuz çizgi makinesi tasarlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dünyada bir ilki gerçekleştirerek kendi makinesini kendisi üretti.

EKONOMİYE YERLİ KATKI

Ciddi oranda tasarruf elde edilen projelere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmeleri için kılavuz çizgi makinesi geliştirerek bütçesine de katkı sağlamış oldu.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma iş birliğiyle ve yerli imkanlar kullanılarak üretilen kılavuz çizgi makinesi, Başkent sokaklarında kullanılmaya başlandı.

HACMİ KÜÇÜK İŞLEVİ BÜYÜK MAKİNE

Görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmelerine yardımcı olmak için geliştirilen makine, düz zeminleri çok kısa sürede kabartmalı ve hissedilebilir hale getiriyor.

Beton, asfalt, granit ve andezit gibi her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilen makine, klasik yöntemlerle kıyaslandığında 5 ile 20 kat daha ucuza imalat sağlıyor. 2 çalışanın kullandığı makine, 1,5 saatte 100 metre uzunluğunda yolu hissedilebilir kılavuz yola dönüştürüyor.