Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi kılavuz çizgi makinesini üretti
Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi imkanlarıyla tasarladığı makine ve teçhizatlarla yerli üretimin gelişmesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Fen işleri Daire Başkanlığı çalışanları tarafından geliştirilen kılavuz çizgi makinesi, görme engelli vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için düz zeminleri kısa sürede hissedilebilir yüzeylere dönüştürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu sayede kendi makinesini kendisi üreterek tasarruf da sağlıyor.
Başkent’te yerli üretimin gelişmesine katkıda bulunacak projeleri destekleyen Büyükşehir Belediyesi son dönemde yerli üretime katkı sağlayacak örnek çalışmalara da imza atıyor.
Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran kılavuz çizgi makinesi tasarlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dünyada bir ilki gerçekleştirerek kendi makinesini kendisi üretti.
EKONOMİYE YERLİ KATKI
Ciddi oranda tasarruf elde edilen projelere bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir Belediyesi, görme engellilerin kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmeleri için kılavuz çizgi makinesi geliştirerek bütçesine de katkı sağlamış oldu.
Fen İşleri Daire Başkanlığı Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir firma iş birliğiyle ve yerli imkanlar kullanılarak üretilen kılavuz çizgi makinesi, Başkent sokaklarında kullanılmaya başlandı.
HACMİ KÜÇÜK İŞLEVİ BÜYÜK MAKİNE
Görme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve kamusal alanlarda daha rahat yürüyebilmelerine yardımcı olmak için geliştirilen makine, düz zeminleri çok kısa sürede kabartmalı ve hissedilebilir hale getiriyor.
Beton, asfalt, granit ve andezit gibi her türlü zeminde rahatlıkla kullanılabilen makine, klasik yöntemlerle kıyaslandığında 5 ile 20 kat daha ucuza imalat sağlıyor. 2 çalışanın kullandığı makine, 1,5 saatte 100 metre uzunluğunda yolu hissedilebilir kılavuz yola dönüştürüyor.
01 Ara 2020 - 14:04 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.