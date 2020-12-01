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- 01 Ara 2020 - 15:50 G: 01 Ara 2020 - 16:01

Gelin Kuşağı Nasıl Bağlanır? Kim Bağlar? Kuşak Bağlanırken Hangi Dualar Edilir?

Türkiye’de yapılan düğünlerde birçok önemli adet ve kural bulunmaktadır. Türk düğünlerinin en bilinen geleneklerinden biri de geline kuşak bağlanmasıdır. Her yörenin düğün yapma şekli ve gelenekleri farklılık gösterse de Türkiye’de bütün düğünlerde geline kuşak bağlanmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gelin Kuşağı Nasıl Bağlanır? Kim Bağlar? Kuşak Bağlanırken Hangi Dualar Edilir? Türkiye’de en çok görülen adetlerden geline kuşak bağlama gelinin sahipsiz olmadığını göstermek ve mutlu bir yuvasının olmasını temenni etmek için uygulanan bir adettir. Adetin amacı gelinin aidiyetini göstermek olmakla beraber uygulanma şekli arasında farklılıklar görülmektedir. Yörelere ve kültürlere göre kuşağı bağlayan kişi ya da bağlanma şekli farklılık göstermektedir. Kuşak bağlama geleneğinin ayrıntıları ise özellikle evlenecek kişiler tarafından merak edilmektedir. Türkiye’de en yaygın adetlerden biri olan kuşak bağlama töreni ile ilgili merak edilenler haberimizde.

Gelin Kuşağını Nasıl Bağlanır?

Tüm Türkiye’de görülen kuşak bağlama geleneği yörelere göre farklılık göstermektedir. Kimi yörelerde dualarla dini bir işlem gibi gerçekleştirilirken kimi yörelerde ise daha farklı uygulamalar yapılmaktadır. En yaygın kuşak bağlama türü ise kuşağı 3 kerenin sonunda bağlamaktır. Bu gelenekte çoğu bölgede damattan kuşak parası istenir. İstenmediği durumlarda görülmekle beraber genellikle kuşak bağlanmadan önce damat para vermektedir. Sonrasında kuşak gelinin belinde 3 kere bağlanıp çözülür. İlk ikisinde tamamen çözülen kuşak üçüncü seferde gelinin beline bağlanır. Kuşak bağlandıktan sonra erkek kardeşi elinde bıçak ile gelinin etrafında e defa döner. Gelinin başını kıbleye 3 kere eğmesi ile tören tamamlanmış olur.

Başka bir kuşak bağlama geleneğinde ise yine 3 defa besmele çekilerek bağlanan kuşağın her defasında farklı bir dua edilir. Allah mesut etsin, Allah ayırmasın ve Allah yuvanı dağıtmasın şeklinde 3 farklı dua edildikten sonra kuşak gelinin beline tamamen bağlanır.

01 Ara 2020 - 15:50 - Yaşam

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