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- 01 Ara 2020 - 21:11 G: 01 Ara 2020 - 21:12

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Ankara genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Ankara'da Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00'te sona erecek

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Ankara ve Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

01 Ara 2020 - 21:11 AA Ankara- Gündem

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