BİM Hafta Sonu Açık Mı? 5-6 Aralık BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır?
Covid-19 salgınında vaka sayılarının artmaya devam etmesi ile salgınla mücadele kapsamında yeni önlem kararları alındı. 30 kasım günü gerçekleştirilen kabine toplantısında sokağa çıkma yasağının gün ve saatlerinin genişletilmesi, işletmelerin çalışma saatlerinin kısıtlanması ya da kapatılması, spor etkinliklerin ve toplu faaliyetlerin yasaklanması gibi yeni tedbir kararları alındı.
BİM Hafta Sonu Açık Mı? 5-6 Aralık BİM Saat Kaçta Açılır? Saat Kaçta Kapanır? Türkiye’de sosyal izolasyonun sağlanması için gerekli görülen ve geçtiğimiz günlerde alınan yeni önlem kararlarından sonra birçok işletme ve marketin hizmet verip vermediği ya da yeni çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Vatandaşların en çok ziyaret ettiği marketlerden olan BİM'in açık olup olmadığı da merak edilen konuların başında geliyor. İnsanlar BİM marketlerinin hizmet verip vermediğini, hangi saatlerde açık olduğunu araştırmaya devam ediyor.
BİM Hafta Sonu Hangi Saatlerde Hizmet Verecek?
Türkiye’de geçen haftalarda hafta sonu için uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının saatlerinin ve günlerinin arttırılması ile kasap, market gibi işletmelerin çalışma saatleri de değişti. Hafta içi günlerde 21.00 ile 05.00 arası uygulanmasına karar verilen sokağa çıkma yasağının hafta sonu ise tüm gün ve kesintisiz uygulanmasına karar verildi. Sokağa çıkma yasağının saatlerinin değişmesi ile marketlerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Vatandaşlar BİM marketlerinin yeni çalışma saatlerini ve hafta sonları açık olup olmadığını merak ediyor.
02 Ara 2020 - 14:10 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.