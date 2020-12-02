Yaşar Alptekin’i Yıkan Haber Bugün Verildi… Eşi Hayatını Kaybetti! Milyonlarca Kişi Yasa Büründü! Uzun süreli ilişkilerinin ardından aralarında olan bazı tatsız olaylardan sonra bir dönem ayrılmış fakat tekrardan bir araya gelerek yeniden nikâh yapmışlardır. Sosyal medyada aralarındaki yaş farklı ile birçok kişiden eleştiri alan çift, söylenenlere kulak asmamış ve evlilik hayatına kaldıkları yerden devam etmişlerdi.

Yaş farkından dolayı Nilgün Altınay bir konuşmasında yaş farkının pek önemli olmadığını önemli olan tek şeyin aşk olduğunu dile getirerek eleştiri yapanlara cevap vermişti. Modacı Nilgün Altınay, 1956 yılında dünyaya gelerek başarılı bir eğitimin arından okul hayatını bitirdi. Küçük yaşlarda modaya olan ilgisi ile moda tasarımı hakkında çeşitli bilgiler edindi.



Tecrübesini gün geçtikçe geliştirerek kariyerinde önemli adımlar atmaya başladı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile birlikte evlenme kararı aldı fakat kısa bir aradan sonra ayrılan çift 22 yıl sonra tekrardan nikâh masasına oturdu. Aysin Alptekin isminde bir kız çocukları olan ikili ayrılıklarının saçma bir neden yüzünden olduğu söyleniliyor.