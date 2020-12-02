Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor? Ankara'da Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor? Pandemi süreci içerisinde yeni önlemlerin alınması birçok sektörde çalışma saatlerinde değişikliklere yol açtı. Salgın kapsamında bazı yerlerde çalışma saatlerinin değiştirildiği gündeme gelirken Ziraat Bankası çalışma saatleri de belirlendi. Binlerce müşteri Ziraat Bankası’nın ne zaman açılacağını merak ediyor. İşte haberin tüm detayları…

Koronavirüs salgını kapsamında Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan karar ile banka çalışma saatleri değiştirildi. Bankaların normalleşme sürecine girmesi ile birlikte çalışma saatlerinde uygulanan değişimler gündeme gelmiş durumda. Vatandaşlar son günlerde hangi bankaların çalışma saatlerinin değiştiğini merak ediyor.

Birçok banka aldığı yeni karar ile çalışma saatlerinde değişiklik yaptı. Ziraat Bankası’nda işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankanın ne zaman açıldığını merak ediyor. Son günlerde en çok araştırılan konular arasında olan Ziraat Bank çalışma saatleri hangi saatler arasında? Ziraat Bankası yeni çalışma saatleri…

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor?

Ziraat bankası tarafından çeşitli işlemlerde bulunmak isteyen müşterilerin en çok merak ettiği konular arasında hangi saatler arasında mesai olacağı ve öğle aralarının ne zaman olacağı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Ziraat Bankası saat 09.00 ile akşam 17.00 arasında işlemleri alıyor. Şubelerin kapalı olduğu zamanlarda ATM ya da internet bankacılığından kolaylıkla işlem yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası’nda uzun sıralar beklemek istemeyen vatandaşların son günlerde en çok araştırdıkları konular arasında mesai saatleri yer alıyordu. Bir diğer merak edilen konular arasında olan resmi tatillerde Ziraat Bankası’nın açık mı yoksa değil mi sorularının cevabı resmi tatillerde bankalar hizmet sağlamıyor olarak verilmiştir.

Hangi resmi tatillerde bankalar hizmet sağlamıyor? 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs 2020 Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs 2020 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Ramazan Bayramı, 15 Temmuz 2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Kurban Bayramı, 30 Ağustos 2020 Zafer Bayramı, 29 Ekim 2020 Cumhuriyet Bayramı.

Birçok banka Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklik yapmıştır. En fazla araştırılanlar arasında yer alan Ziraat Bankası çalışma saatleri, vatandaşların aklında soru işaretleri oluşturuyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar saatleri bilmedikleri için şubelerden işlem yapamaz duruma gelmişti.