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02 Ara 2020 - 21:02

Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Türk Telekom OGM Ormanspor karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Terrell Holloway (0), rakip takım oyuncusu Nicholas Johnson (solda) ile mücadele etti.