Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 Ara 2020 - 21:02 G: 02 Ara 2020 - 23:27

Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Türk Telekom OGM Ormanspor karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Terrell Holloway (0), rakip takım oyuncusu Nicholas Johnson (solda) ile mücadele etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. Haftasında Türk Telekom - OGM Ormanspor karşılaştı. Bir pozisyonda OGM Ormanspor oyuncusu Terrell Holloway (0), rakip takım oyuncusu Nicholas Johnson (solda) ile mücadele etti.

02 Ara 2020 - 21:02 AA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!” mask
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”
Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64 mask
Türk Telekom - OGM Ormanspor: 83 -64
2 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu? mask
2 Aralık 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Ankara’da vaka sayısı kaç oldu?
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi? mask
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi?
Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor? Ankara'da Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor? mask
Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor? Ankara'da Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor?
EGO Genel Müdürlüğü Ankara’ya Duyurusunu Yaptı! Tüm Otobüs ve Metro Seferlerinin Saatleri Değişti! Artık Bu Şekilde Hizmet Verecekler! mask
EGO Genel Müdürlüğü Ankara’ya Duyurusunu Yaptı! Tüm Otobüs ve Metro Seferlerinin Saatleri Değişti! Artık Bu Şekilde Hizmet Verecekler!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL