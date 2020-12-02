Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”
Ekranların sevilen programı Masterchef Türkiye yarışmasında günden güne heyecanlı anlar yaşanıyor. Birinci olmak için mücadele veren yarışmacılar rekabet içerisinde yarışmaya devam ediyor. Yapılan elemlerin ardından geriye kalan yarışmacılar heyecanları doruklara yükseltiyor. Kimin birincilik kazanacağı ise Masterchef yarışmasının başladığı günden bugüne en çok merak edilen konular arasında her daim yerini alıyor.
TV8’de yayını yapılan Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda ünlü Şeflerden, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Yayınlanan her bölümüyle gündeme bomba gibi düşen yarışma programında yine öyle bir olay gündeme geldi ki sosyal medya çalkalandı. Masterchef’te yeniden yapılan son ifşa şoku yeri göğü inletti. Şampiyon belli oldu. Ardından takipçiler “Hayırlı olsun” yorumlarında bulundu. Acun Ilıcalı’nın sistem değişikliğine rağmen Masterchef kâhini yeni iddialar yapmaya devam etti.
Geçtiğimiz günlerde Masterchef 2020’de ifşa üstüne ifşalar yapılmıştı. Yaşanan bu durumun ardından Acun Ilıcalı, çıkan krizin önüne geçmek için elinden geleni ardına koymadı ve olayları sessiz bir şekilde halletti. Konuyu bu kadar kısa sürede nasıl hallettiğini düşünen izleyici kitlesi büyük bir şok içerisine girdi. Acun Ilıcalı öyle bir plan yaptı ki kısa bir dönem boyunca Masterchef kâhini olaylar hakkında hiçbir yorumda bulunamadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.