Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”

TV8’de yayını yapılan Masterchef Türkiye’nin jüri koltuğunda ünlü Şeflerden, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor. Yayınlanan her bölümüyle gündeme bomba gibi düşen yarışma programında yine öyle bir olay gündeme geldi ki sosyal medya çalkalandı. Masterchef’te yeniden yapılan son ifşa şoku yeri göğü inletti. Şampiyon belli oldu. Ardından takipçiler “Hayırlı olsun” yorumlarında bulundu. Acun Ilıcalı’nın sistem değişikliğine rağmen Masterchef kâhini yeni iddialar yapmaya devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Masterchef 2020’de ifşa üstüne ifşalar yapılmıştı. Yaşanan bu durumun ardından Acun Ilıcalı, çıkan krizin önüne geçmek için elinden geleni ardına koymadı ve olayları sessiz bir şekilde halletti. Konuyu bu kadar kısa sürede nasıl hallettiğini düşünen izleyici kitlesi büyük bir şok içerisine girdi. Acun Ilıcalı öyle bir plan yaptı ki kısa bir dönem boyunca Masterchef kâhini olaylar hakkında hiçbir yorumda bulunamadı.