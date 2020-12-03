Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Evde Yapılacaklar Listesi. Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerden dolayı vatandaşlar evde neler yapabileceğini düşünmeye başladı.

Sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte milyonlarca kişi evde sıkılmamak ve keyifli vakit geçirmek için nasıl etkinlikler yapabileceklerini araştırmaya başladı. Ankara Haber olarak sizlere kolaylık sağladık, derin bir araştırma yaptık ve evde yapabileceğiniz etkinlikleri sizlere sunduk. Bu etkinliklerin ardından evde sıkılmanız pek mümkün olmayacak.

Ankara’da Sokağa Çıkma Yasağında Evde Yapılacaklar Listesi

Gelen yasakların ardından vatandaşlar evde keyifli zaman geçirmek için yeni arayışlar içerisine girdi. Boş boş oturmaktan sıkılan ve artık bir şeylerin ucundan tutmak isteyen kişiler rahat bir nefes almak ve sıkılmamak için evde yapılabilecek aktiviteleri araştırmaya başladı.

Söz konusu araştırmaların ardından evde nelerin yapılabileceği, eğlenceli vakit geçirmek için nelerle meşgul olunmasını gerektiğini araştırdık. İşte evde yapılabilecekler listesi…

Yoga Yapmak

Ruhunuzun dinlenmesi ve sıkılmanızın geçmesi için evde yapabileceğiniz en güzel aktivitelerden birisi “Yoga” yapmak. Her yaş için uygun olan bu etkinlik oldukça faydalıdır. Yoga yapmak için yapmanız gereken tek şey bir internet tarayıcısına sahip olmak.

Bunun yanı sıra öncesinde veya sonrasında birçok uygulama sayesinde sporda yapabilir ve sağlıklı zaman geçirebilirsiniz. Bu aktiviteler sayesinde hem çok daha dinç olacaksınız hem de evde yapılabilecek en güzel aktiviteleri yapacaksınız.

İsim Şehir Oyunu

Birçok oyun bularak aile üyeleri ile beraber keyifli zaman geçirebilirsiniz. Hımbıl, isim – şehir – hayvan, kelime bulmaca, kızma birader, satranç, okey ve tombala gibi oyunları oynayabilir ve evde yapılabilecek en güzel aktiviteleri yapabilirsiniz.

Oyun oynayarak sadece eğlenceli vakitler geçirmekle kalmazsınız ve bilgi dağarcığınızı da geliştirirsiniz. Kalabalık aileler bu oyunlar için en şanslı insanlar olarak düşünülebilir.

Ailece Film İzleme

Eşinizle, çocuğunuzla veya kendi başınıza film geceleri düzenleyebilir ve evde en eğlenceli sinema gecesini oluşturabilirsiniz. Bilindiği üzere yüzbinlerce dizi ve filmler var. Yayınlanan filmler arasında bir film seçin ve izleyeceğiniz güne kadar bütün filmleri planlayın.

Filmleri izlerken patlamış mısırları ve atıştırmalıkları yanınıza almayı unutmayın! Daha yaratıcı ve daha eğlenceli bir zaman geçirmek istiyorsanız filmin konusuna göre çeşitli konseptler belirleyebilirsiniz.

Ailece Yemek Yapmak

Evde sıkılmamak için yapabileceğiniz etkinlikler arasından biri de evde yemek yapmak! Ama sıradan bir şekilde değil elbette. Aile üyeleri ile beraber bir menü belirleyin ve o gün o yemekleri yapın.

Ardından güzel bir masa hazırlayarak yemeklerinizi sunun ve kendi aranızda değerlendirmeler yapın. Zaman zaman bu etkinliği yapmaya devam edin ve oldukça keyif doldu anlar yaşayın.

Kitap Okuma Saatleri

Tüm bunların yanı sıra kitap, dergi, haber, şiir ve makaleler okuyabilir hem bilgi alışverişinde bulunabilir hem de son derece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Okuduğunuz kitapları bitirdikten sonra değerlendirmelerde bulunarak okumayı daha eğlenceli bir hale sürükleyebilirsiniz.

Dergilerde en sevdiğiniz sanatçıları ve sözleri alarak odanızın en güzel köşesine asabilirsiniz. Evde sıkılmamak için yeni bir bilgi arayışına girmek en güzel etkinlik olacaktır.