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- 03 Ara 2020 - 13:49 G: 03 Ara 2020 - 13:50

Kanseri 3 kez yenen üniversite öğrencisine bilgisayar desteği

Sivas'ta kanseri 3 kez yenen ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 29 yaşındaki üniversite öğrencisi Durukan Yıldız'a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin dizüstü bilgisayar hediye etti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü birinci sınıfı öğrencisi Durukan Yıldız'a, 2004 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.

Babası Halim Yıldız'dan (59) böbrek nakli yapılan Durukan Yıldız, rahatsızlığı 2014 yılında tekrarlayanınca bu kez de annesi Döndü Yıldız'ın (58) böbreğiyle sağlığına kavuştu. 8 ay sonra kalın bağırsak, 2016'da da karaciğer kanserine yakalanan Yıldız, kemoterapiyle ikisini de yenmeyi başardı.

2018 yılında nükseden kanseri tekrar yenen Durukan Yıldız, hastalığın tekrar etmesi üzerine bir kez daha kemoterapi seanslarına başladı.

- Bilgisayar isteğini Başkan Bilgin karşıladı

Pandemi ve hastalığı nedeniyle okuluna gidemeyen Durukan Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ulaşarak derslerini uzaktan eğitimle takip edebilmek için bilgisayar istedi.

İsteğe duyarsız kalmayan Bilgin, Yıldız'ın eğitimine devam edebilmesi için kendisine dizüstü bilgisayar hediye etti.

Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman ve Levent Olgun, Durukan'ı evinde ziyaret ederek dizüstü bilgisayarı kendisine verdi.

Derslerine katılabileceği için mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Önce Başkan yardımcımız Levent Olgun ile iletişime geçtim. Daha sonra Ahmet Başkanım beni aradı, durumumu kendisine anlattım. Sağ olsun Belediye Başkanımız da yakından ilgilendi. Hem derslerime çalışabilmek hem de uzaktan eğitime katılabilmek için ihtiyacım olan dizüstü bilgisayarı bana gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

03 Ara 2020 - 13:49 AA Sivas- Yaşam

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