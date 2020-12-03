Kanseri 3 kez yenen üniversite öğrencisine bilgisayar desteği
Sivas'ta kanseri 3 kez yenen ve böbrek yetmezliğiyle mücadele eden 29 yaşındaki üniversite öğrencisi Durukan Yıldız'a, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin dizüstü bilgisayar hediye etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü birinci sınıfı öğrencisi Durukan Yıldız'a, 2004 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu.
Babası Halim Yıldız'dan (59) böbrek nakli yapılan Durukan Yıldız, rahatsızlığı 2014 yılında tekrarlayanınca bu kez de annesi Döndü Yıldız'ın (58) böbreğiyle sağlığına kavuştu. 8 ay sonra kalın bağırsak, 2016'da da karaciğer kanserine yakalanan Yıldız, kemoterapiyle ikisini de yenmeyi başardı.
2018 yılında nükseden kanseri tekrar yenen Durukan Yıldız, hastalığın tekrar etmesi üzerine bir kez daha kemoterapi seanslarına başladı.
- Bilgisayar isteğini Başkan Bilgin karşıladı
Pandemi ve hastalığı nedeniyle okuluna gidemeyen Durukan Yıldız, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ulaşarak derslerini uzaktan eğitimle takip edebilmek için bilgisayar istedi.
İsteğe duyarsız kalmayan Bilgin, Yıldız'ın eğitimine devam edebilmesi için kendisine dizüstü bilgisayar hediye etti.
Sivas Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Duman ve Levent Olgun, Durukan'ı evinde ziyaret ederek dizüstü bilgisayarı kendisine verdi.
Derslerine katılabileceği için mutlu olduğunu belirten Yıldız, "Önce Başkan yardımcımız Levent Olgun ile iletişime geçtim. Daha sonra Ahmet Başkanım beni aradı, durumumu kendisine anlattım. Sağ olsun Belediye Başkanımız da yakından ilgilendi. Hem derslerime çalışabilmek hem de uzaktan eğitime katılabilmek için ihtiyacım olan dizüstü bilgisayarı bana gönderdi. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.