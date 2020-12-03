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- 03 Ara 2020 - 14:09 G: 03 Ara 2020 - 14:17

Erkekler Neden Sünnet Olur? İlk Sünnet Ne Zaman Olmuştur?

Türkiye’de hala uygulanmakta olan sünnet ile ilgili birçok ayrıntı merak edilmektedir. Birçok farklı toplumda değişik anlamlarda gerçekleştirilen sünnetin dini bir emir mi yoksa bir gelenek mi olduğu ve neyi simgelediği merak konusu olmaktadır.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Erkekler Neden Sünnet Olur? İlk Sünnet Ne Zaman Olmuştur? Erkeklerin cinsel organlarından derinin kesilmesi olarak bilinen sünnetin neden yapıldığı merak ediliyor. Sünnet erkeklerin penislerinin başını örten derisinin bir kısmının ya da tamamının kesilmesi olarak bilinen etkinliktir. Sünnetin yapılmasının nedeninin yanın sıra faydaları ve zararları da en çok merak edilen konulardan biri olmaktadır. Bazı kültürlerde dini bir mir olarak gerçekleştirilen sünnet, bazı toplumlarda erkekliğin göstergesi, bazı kültürlerde ise evliliğe duyulan sadakati göstermektedir. Her toplumda farklı amaçları gerçekleştirilen sünnetin gerçekleştirilmediği hatta eleştirildiği toplumlar da bulunmaktadır. Farklı kültürlere göre uygulanma şekli ya da anlamı değişen erkek sünnetinin zararlar olduğu gibi faydaları da olduğu bilinmektedir.

Sünnet İlk Ne Zaman Uygulanmaya Başlanmıştır?

Sünnetin ilk ne zaman, hangi toplumlarda uygulanmaya başladığı merak konusu olmaya devam ediyor. İlk hangi amaçla nasıl ortaya çıktığı merak edilen sünnetin yazılı tarihten önce gerçekleştirilmeye başlandığı biliniyor. İlk uygulanmaya başladığı tarihlerle ilgili net bilgi olmamakla beraber sünnetin Antik Mısır döneminde uygulandığı biliniyor. Antik Mısır döneminde köleleri ve mahkumları aşağılamak için uygulandığı bilinen sünnetin sonraki toplumlarda da işaret olarak ele alındığı ve uygulanmaya devam edildiği tahmin ediliyor.

03 Ara 2020 - 14:09 - Yaşam

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