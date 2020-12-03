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- 03 Ara 2020 - 14:39 G: 03 Ara 2020 - 14:40

Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında kabri başında anıldı

Baba Yılmaz Özdemir: "Başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ordu'da, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir, vefatının birinci yılında mezarı başında anıldı.

Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi'ndeki mezarı başında düzenlenen anma programına, Ceren'in annesi Güfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir ile yakınlarının yanı sıra Ordu Alevi Kültür Deneği Başkanı Hasan Yılmaz, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilen programda, Ceren'in kabrine karanfil bırakıldı.

Anne Güfer Yılmaz, kızının mezarı başında gözyaşı döktü.

Baba Yılmaz Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eşimin ve benim acım hiç dinmiyor. Bundan sonra demek istediğim, başka Cerenlerin canının yanmaması için toplum olarak elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. İnsanlara mesaj olarak yolluyorum. Hepimiz çocuklarımıza sahip çıkalım. İyi çocuklar yetiştirelim, topluma kazandıracağımız çocuklar. Böyle caniler topluma yetiştirmeyelim."

Ordu Alevi Kültür Derneği adına da Sakine Kuzu konuşma yaptı.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Cinayetin faili Özgür Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

03 Ara 2020 - 14:39 AA Ordu- Gündem

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